Anzeige

Meine Familie hat einen eBook-Reader gesucht, der alles kann. Bunte Comics, PDFs, normale eBooks – vor allem aus der Onleihe, gepaart mit einer guten Akkulaufzeit und im Außenbereich nutzbar. Bei der Suche bin ich auf die Matepad-Tablets mit PaperMate-Display von Huawei gestoßen und wie es der Zufall wollte, konnte ich ein Testgerät vom neu erscheinenden Matepad 11.5 S 2026 erhalten. Das ist preislich deutlich über dem von mir geplanten Matepad 11.5 angesiedelt, aber das war zu diesem Zeitpunkt beim Hersteller nicht verfügbar.

Das herausstechende Merkmal ist sicher das matte Display, welches im Test vollkommen überzeugen konnte. Bei meinem Testmuster war auch die Tastaturhülle und der Huawei M Pencil Pro enthalten. Zielgruppe dieses Tablets sind Studenten, künstlerisch begabte Personen und die die es werden wollen.

All das trifft auf mich nicht zu. Ich sehe die Stärken vor allem Dank den guten Lautsprechern, der langen Akkulaufzeit und dem Display im Medienkonsum, wozu ich auch ganz klar eBooks zählen kann. Ein angenehmeres Lesen auf einem klassischen Tablet ist mir noch nicht untergekommen.

Aber es gibt auch drei klare negative Punkte, die in den US-Sanktionen von 2019, wodurch Google die Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt hat, ihren Ursprung finden. Die Grundlage des Betriebssystems ist noch immer Android 12, doch der Appstore muss durch zusätzliche Tools um die Google-Funktionalitäten aufgebohrt werden und der Prozessor ist in der Leistung nur akzeptabel. Das letzteres im Alltag (bis auf Spiele) kaum spürbar ist, zeigt wie sehr heutige Käufer durch Benchmarks marketingwirksam beeinflusst werden.