Fractal Design Pop 2 Air Gehäuse im Test

Das Fractal Design Pop 2 Air ist das Nachfolgemodell des von uns vor etwa 3,5 Jahren getesteten Pop Air Gehäuses. Die Besonderheiten waren damals die poppigen Farben des Innenraums sowie die Möglichkeit, DVD- oder BD-Laufwerke verbauen zu können, was auch damals schon eine Seltenheit war. Beide Eigenschaften sind beim Nachfolger nicht mehr vorhanden und wir sind daher gespannt, mit welchen neuen Features das Gehäuse überzeugen kann.

Das neue Modell soll vor allem beim Airflow optimiert worden sein. Es bietet eine integrierte Luftführung für die ab Werk verbauten Lüfter hinter der Front, sowie viele Lüftungseinlässe durch den Verbau von Meshgitter an. Ein großer 360er Radiator soll bei Bedarf ebenfalls Platz finden.

Das Gehäuse soll außerdem viel Platz für die restliche Hardware liefern und ein gutes Kabelmanagement bieten. Moderne Anschlüsse im Top inkl. eines USB-C-Anschlusses fehlen ebenfalls nicht.

Das Fractal Design Pop 2 Air gibt es als „Solid“ Variante ohne und als „TG“ Variante mit Glasseitenteil, sowie als RGB-Version mit zusätzlicher Beleuchtung der Lüfter. Diese drei Varianten gibt es für das schwarze Modell. Anwender, die sich für eine weiße Version interessieren, können lediglich das voll ausgestattete RGB-Modell wählen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, einigen Einwegkabelbindern sowie Schrauben für den Einbau der Hardware.