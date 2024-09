Fractal Era 2 ITX-Gehäuse im Test

Anzeige

Das Fractal Era 2 möchte einerseits mit seinen äußeren Werten glänzen und bietet dafür eine Aluminiumhülle und ein Top aus echtem Walnussholz an. Andererseits wurde im Innenraum viel Wert auf eine gute Belüftung gesetzt und daher auch bereits zwei 120er Lüfter vorinstalliert und zusätzlich Platz für einen 280er Radiator geschaffen.

Damit diese Hardware in das recht kleine Gehäuse passt, können zwar lange Grafikkarten verbaut werden, beim Mainboard und dem Netzteil müssen aber Abstriche bei der Größe gemacht werden. Es können nur ITX-Mainboards und SFX(L)-Netzteile verwendet werden.

Der Innenraum ist zudem auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar, indem der Mittelteil verschoben und so zum Beispiel mehr Platz für einen höheren CPU-Kühler oder aber eine breitere Grafikkarte geschaffen wird. Für die bessere Belüftung der Grafikkarte ist bereits ein PCIe 4.0 Riser-Kabel vorinstalliert. Moderne Anschlüsse sind in der Front ebenfalls vorhanden.

Das Gehäuse gibt es in einem dunklen Grau, in Silber und in einer blauen Version, die wir für einen Test zur Verfügung gestellt bekommen haben. Der empfohlene Verkaufspreis aller drei Varianten liegt bei 220 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer ausführlichen Anleitung, einigen Einwegkabelbindern sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware.

Beigelegt wurde außerdem ein Dankesschreiben mit einer Skizze des Gehäuses. Dies bietet zwar keinen großen Mehrwert, vermittelt aber das Gefühl, ein hochwertiges Produkt gekauft zu haben.