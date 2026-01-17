Epomaker TH87 ISO-DE Tastatur im Test

Anzeige

Die Epomaker TH87 ISO-DE ist eine mechanische Tastatur mit einem deutschen 80%-Layout. Angeschlossen werden kann die Tastatur per Kabel, aber dank des 10.000-mAh-Akkus auch per Funkempfänger oder Bluetooth. Als weitere Highlights werden die anpassbare Beleuchtung und die hochwertigen PBT-Keycaps genannt.

Keycaps und Switches sollen leicht austauschbar sein und durch die vorhandene Gehäusedämmung soll außerdem ein angenehmer Sound beim Tippen erzeugt werden. Eine umfangreiche Software wird ebenfalls versprochen. Wie diese in der Praxis funktioniert und ob diese auch in deutscher Sprache verfügbar ist, werden wir hier ausführlich darstellen.

Erhältlich ist die Tastatur mit zwei unterschiedlichen Switch-Varianten, für die jeweils 99 Euro verlangt werden. Erhältlich ist die Tastatur auf dem deutschen Markt aktuell nur bei Amazon.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Epomaker TH87 besteht aus einem USB-C auf USB-A Kabel, einem Keycap- und Switch-Puller, zwei Ersatz-Switches sowie einer Anleitung.