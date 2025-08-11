Fractal Epoch TG RGB Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem Fractal Epoch stellt der Hersteller knapp drei Jahre nach dem Fractal North eine abgespeckte Variante des markanten Gehäuses mit den Echtholzelementen vor. Weggelassen wurden auf den ersten Blick alle für das Gehäuse eigentlich charakteristischen Bereiche und wir sind daher gespannt, in welchen Bereichen dafür eventuell Optimierungen vorgenommen wurden.

Die Abmaße sind identisch geblieben und auch der Innenraum sieht auf den ersten Blick identisch aus, wodurch auch dieses Gehäuses einen guten Air-Flow liefern sollte und ausreichend Platz für Hardware bietet.

Das Fractal Epoch wird ebenfalls in Weiß und Schwarz angeboten, allerdings kommen diese in gleich drei Varianten auf den Markt. Bei der „Solid“ Variante wurde zusätzlich der Glasbereich eingespart, welcher bei der „TG“ Variante vorhanden ist. Alle Modelle besitzen drei vorinstallierte 120-mm-Lüfter, die bei der „RGB TG“ Variante zudem beleuchtet sind.

Das Fractal North kostete zum Start 160 Euro (aktuell etwa 130 Euro). Beim Fractal Epoch kosten die ersten beiden Varianten etwa 100 Euro und das Modell mit den RGB-Lüfter rund 120 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer gut bebilderten Anleitung, Einwegkabelbindern und diversen Schrauben für den Einbau der Hardware.