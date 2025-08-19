Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) Ohrhörer im Test

Anzeige

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds der zweiten Generation sind eine Überarbeitung der Vorgängerversion und kein vollständig neues In-Ear-Ohrhörermodell. Verbessert haben soll sich die Anrufqualität, das Active-Noise-Cancelling (ANC), Funktionen in der App und das Gehäuse ist nun auch kabellos ladbar.

Wir hatten den Vorgänger nicht getestet und nehmen in diesem Testbericht daher auch die weiteren Funktionen genauer unter die Lupe. Versprochen wird nämlich zusätzlich auch ein sehr guter Sound einschließlich eines raumfüllenden 360-Grad-Betriebs und ein hoher Tragekomfort.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Ohrhörer liegt bei 299,95 Euro. Angeboten werden schwarze, weiße und eine dunkelrosane Varianten. Im Onlinehandel sind die Ohrhörer aktuell ab 269 Euro erhältlich. Sie gehören damit zu den teuersten Ohrhörern auf dem Markt.

Lieferumfang

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds werden in einem Case ausgeliefert. Beigelegt wurden zudem eine Anleitung, zwei Paar Silikon-Stöpsel und ein USB-C auf USB-A Kabel.