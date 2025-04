Skullcandy Method 360 ANC Ohrhörer im Test

Anzeige

Die Skullcandy Method 360 ANC sind In-Ear-Ohrhörer, die in Kooperation mit Bose gefertigt wurden. Der Ohrhörer soll eine sehr gute Soundqualität und auch ein sehr gutes Aktive Noise Cancellation (ANC) bieten. Das Gehäuse weist zudem das „Clip It and Rip It“ Design auf, wodurch es einfach an vielen Gegenstände befestigt werden kann, wie etwa einem Rucksack oder der Hose.

Mehrpunktverbindungen sind über Bluetooth 5.3 ebenfalls möglich, außerdem wird eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden versprochen. Eine eigene App, ein Modus mit besonders geringer Latenz, eine Trageerkennung oder Google Fast Pair sind weitere Features, mit denen die Ohrhörer überzeugen wollen.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Ohrhörer liegt bei rund 120 Euro. Auf der eigenen Homepage gibt es über die Newsletteranmeldung aktuell 10 Prozent Rabatt, wodurch sie weniger als 110 Euro kosten. Sie werden dort neben der von uns getesteten weißen Version auch in schwarz, rot, braun und mit einem Leoparden-Muster angeboten.

Lieferumfang

Die Skullcandy Method 360 ANC werden in einem Case ausgeliefert. Beigelegt wurden zudem eine Anleitung, je zwei weitere Silikon-Paare und ein USB-C auf USB-A Kabel.