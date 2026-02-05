Fractal Design North Momentum Edition Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem Fractal Design North Momentum Edition testen wir eine spezielle Version des bereits drei Jahre alten Fractal Design North Gehäuses. Die schwarze Front aus Eichenholz ist in dieser Version die optische Besonderheit. Technisch soll vor allem bei den Kühleigenschaften des Gehäuses nachgebessert worden sein, was wir im nachfolgenden Test natürlich überprüfen werden.

Das Gehäuse soll weiterhin viel Platz für Hardware und auch einen großen 360er Radiator einer Wasserkühlung bieten. Optimierungen soll es zudem bei der Kabelführung geben.

Statt zwei 140-mm-Lüfter wurden bei dieser Edition drei 120-mm-Lüfter vorinstalliert. Auf eine gehäuseeigene Lüftersteuerung muss allerdings weiterhin verzichtet werden. Die Lüfter und das gesamte Gehäuse wurden zudem weiterhin nicht mit einer Beleuchtung ausgestattet. Ebenfalls identisch sind die Anschlüsse im Top des Gehäuses geblieben.

Neben der von uns getesteten Version wird auch eine XL-Variante angeboten, die noch größere Hardware und auch mehr bzw. größere Lüfter aufnehmen kann. Die empfohlenen Verkaufspreise liegen bei 180 Euro und bei 210 Euro für die XL-Variante. Das sind jeweils 20 Euro mehr als für die Standardversionen des North (UVP). Eine weiße Variante gibt es in der Momentum Edition nicht.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, einigen Einwegkabelbindern sowie Schrauben für den Einbau der Hardware.