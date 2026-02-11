Jackery Explorer 300D Powerstation im Test

Anzeige

Kurze Zeit nach Vorstellung der Ecoflow Trail Serie stellt auch Jackery eine reine DC-Powerstation vor: Die Explorer 300D. Sie verfügt über die gleiche Kapazität wie die Ecoflow Trail 300 DC: 288 Wh in Form eines Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Sie verfügt über insgesamt 3 USB-C Ports, eine Kfz-Steckdose und eine LED-Beleuchtung mit SOS Funktion.

Geladen wird sie mit maximal 140 Watt über einen USB-C Port. Die Option mit zwei Netzteilen gleichzeitig zu Laden gibt es nicht. Sie wiegt glatt 2,5 Kilogramm und damit ungefähr 100 Gramm weniger als die Ecoflow Trail 300 DC. Außerdem ist ihr Volumen ganze 18 Prozent kleiner. Wie sie sich im Alltag schlägt, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.