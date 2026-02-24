FlexiSpot MotionX Pro im Test

Anzeige

FlexiSpot hat mit den Walking-Pads MotionX und MotionX Pro zwei Geräte im Angebot, die sich gut mit den Schreibtischen und Stühlen des Herstellers ergänzen. Denn die beiden Fitnessgeräte sind keine Laufbänder im traditionellen Sinne, sondern kompakte Lösungen, um sie etwa während der Arbeit unter dem Schreibtisch zu platzieren und nebenbei zu nutzen. Wir haben uns das höherwertige MotionX Pro im Test einmal angeschaut.

Man muss keine Vergleichstabelle studieren, um die Unterschiede zwischen den Flexispot MotionX und MotionX Pro zu entdecken, So verfügt nur das Pro-Modell über eine ausklappbare Halterung aus Metall, welche damit einen Laufmodus freischaltet. Denn das MotionX ermöglicht maximales Training mit 6 km/h. Beim MotionX Pro sind es bei ausgeklapptem Handlauf aber bis zu 10 km/h. Obendrein bietet die Pro-Version zusätzlich eine Tablet-Halterung. Doch das war es dann auch schon mit den Abweichungen.

Wobei, nicht ganz: Die Standard-Version des Flexispot MotionX kostet 249,99 Euro, während für die Pro-Variante 279,99 Euro anfallen. Oft gibt es Angebote, in denen die Preise jedoch auf jeweils 199,99 bzw. 229,99 Euro sinken. Das sollten Interessierte also im Blick behalten.

Technische Eckdaten des FlexiSpot Motion X Pro.

Merkmal Wert Modell FlexiSpot MotionX Pro Produkttyp Schreibtisch-Laufband / Walking Pad Geschwindigkeitsbereich 0,8–10 km/h Motorleistung ca. 2,0 HP (DC-Motor, laufruhig) Max. Benutzergewicht 120 kg Lauffläche ca. 120 × 48 cm Geräteabmessungen ca. 135 × 64 × 15 cm (L × B × H) Gerätegewicht ca. 22 kg Bedienung Fernbedienung + LED-Display Lautstärke flüsterleise, bürotauglich Klappbar Nein, aber flach & gut verstaubar Einsatzbereich Unter dem Schreibtisch / Homeoffice

Aktuell ist das FlexiSpot MotionX Pro im Rahmen einer Aktion günstiger erhältlich. Obendrein gibt es eine Challenge: Wer das Walking-Pad kauft und damit mindestens 21 Tage jeden Tag geht, erhält als Cashback 99 Euro zurück – eine gute Motivation. Die Produktseite ist im Übrigen hier zu finden.