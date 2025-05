Flexispot GT6 im Test: Steh- & Sitzschreibtisch für Gamer

Anzeige

Flexispot ist ein bekannter Hersteller von Steh- und Sitzschreibtischen, Bürostühlen und weiterem Zubehör für das Home-Office. Vor einigen Monaten hatten wir beispielsweise den höhenverstellbaren Schreibtisch E9 des Anbieters getestet. Inzwischen hatten wir die Gelegenheit, uns ein weiteres Modell anzuschauen: den GT6. Und dieser Steh- und Sitzschreibtisch bringt eine Besonderheit mit sich. Denn er wird als Gaming-Bolide vermarktet.

Doch was macht den Flexispot GT6 denn im Unterschied zu den anderen Modellen des Unternehmens so spezifisch zu einem Gaming-Schreibtisch? Nun, das ist eigentlich nicht viel. Wer hier etwa auf eine konfigurierbare RGB-Beleuchtung direkt im Desk gehofft hatte, wird enttäuscht sein. Vielmehr legt der Hersteller in erster Linie direkt zusätzliches Zubehör im Lieferumfang bei. Das kann man allerdings auch dann gebrauchen, wenn man kein Zocker ist. Denn es gibt einen dekorativen Kabelkanal und z.B. direkt eine abschaltbare Steckdosenleiste mit acht Slots für diverse Geräte.

Wer so gar nicht spielt, aber einfach an Ausstattung und Optik des aktuell direkt beim Hersteller für rund 550 Euro erhältlichen Flexispot GT6 Gefallen findet, sollte sich hier also keinesfalls von der Vermarktung als Gaming-Tisch abhalten lassen. Aus unserer Sicht ist das im Wesentlichen ein Marketing-Kniff. Geeignet ist der Steh- und Sitzschreibtisch aber genau so gut für Office- und Multimedia-Zwecke.

Lieferumfang & technische Daten

Geliefert wird der Flexispot GT6 in drei Paketen. In einem steckt die Tischplatte, wählbar in den Farben Braun, Schwarz oder Weiß, im zweiten die motorisierten Standfüße aus Metall und im dritten Paket der Rahmen und das weitere Zubehör. Dabei gibt es für die Konstruktion im Übrigen sogar mehrere Optionen. Die beiliegende Steckdose kann nämlich auf Wunsch direkt am Schreibtisch befestigt werden. Alternativ befestigt man die allgemeine Metallhalterung für Steckdosenleisten am Schreibtisch. In der kann dann nämlich nicht nur das beiliegende Pendant, sondern jedes beliebige Modell seinen Platz finden.

Technische Eckdaten Flexispot GT6

Hub-Säulen 3

Motor 2

Traglast 100 kg

Geschwindigkeit 38 mm/s

Höhenverstellung 58 – 123 cm

Gewicht 55,2 kg

Rahmenbreite 110-190 cm

Farbe Schwarz

Tastatur Premium

Memory-Steuerung Ja

LED Touch Screen Tastatur Ja

Kindersicherung Ja

Antikollisionssystem Ja

Preis: 549 Euro

Flexispot gewährt auf den GT6 sieben Jahre Garantie. Der Gaming-Schreibtisch kostet direkt über den Hersteller 549 Euro mit Tischplatte. Letztere ist 160 cm breit und 80 cm tief. Sie besteht allerdings nicht aus Echtholz. Wer hier also etwas Hochwertigeres wünscht, kann sich auch selbst eine alternative Platte kaufen. Da der Rahmen in der Breite zwischen 110 und 190 cm ausziehbar ist, sind auch andere Größenkonstellationen möglich.

Im Lieferumfang sind beim Flexispot GT6 direkt der besagte Kabelkanal zur Anbringung unter dem Schreibtisch und eine klemmbare Steckdosenleiste enthalten. Hervorheben kann man auch, dass die Premium-Tastatur einen USB-Anschluss bietet. Dieser kann zur Aufladung von externen Geräten wie einem Smartphone verwendet werden. Auf vier Speicherplätzen lassen sich individuelle Höheneinstellungen dauerhaft abspeichern.