Flexispot C7 im Test: Office-Stuhl mit 3D-Armlehnen

Anzeige

Flexispot ist eifrig dabei, das Home-Office vieler Menschen aufzuwerten. Angefangen hat man mit höhenverstellbaren Schreibtischen. Mittlerweile hat man jedoch auch Bürostühle, Sofas, Vitrinen und viele andere Produkte in seinem Repertoire. In diesem Testbericht geht es dabei um den ergonomischen Stuhl Flexispot C7.

Der Flexispot C7 ist auch Teil eines aktuellen Sales und daher ab 299,99 statt 399,99 Euro zu haben. Dabei gibt es ihn in mehreren Varianten – zum Beispiel mit einem Mesh-Bezug oder alternativ mit Schaumstoff für die Sitzfläche sowie mit oder ohne Fußablage. Für unseren Test haben wir uns die schwarze Basisversion mit Netzbezug und ohne die Fußablage angeschaut.

Hier sollten interessierte Käufer auf der etwas unübersichtlichen Produktseite die jeweiligen Modelle unbedingt vergleichen. So gibt es da Unterschiede in den Höhen- und Winkeleinstellungen, die je nach Körpergröße durchaus einen Unterschied machen können.

Flexispot C7 – Die Eckdaten

Merkmal Details Modell Flexispot C7 Material Sitzfläche Schaumstoff oder Mesh Material Rückenlehne Nylon, Polyester, Spandex Kopfstütze Verstellbar (6 cm, 45°), Material: PP + Glasfaser Armlehnen 3D verstellbar (Höhe, Tiefe, Rotation) Lendenstütze Selbstadaptive, biomimetisch, höhen- & winkelverstellbar Sitzhöhe 47,5-56 cm Sitztiefe Verstellbar, effektiv 45–48 cm Sitzbreite 51 cm Rückenlehnenhöhe 57 cm Rückenlehnenbreite 50 cm Rückenlehnen-Neigung 98°-125° Sitzneigung nach vorne 8° Empfohlene Körpergröße 170–195 cm Maximale Belastbarkeit 136 kg Raddurchmesser 5,5 cm Fußkreuz-Durchmesser 63 cm Anzahl Rollen 5 Produktgewicht 21,3 kg Versandgewicht 25,5 kg Garantie 5 Jahre Farben Schwarz

Zu erwähnen ist: Um ergonomisch zu sitzen, sollte man sich immer zuerst seinen Stuhl so einstellen, dass man gerade und mit Beinen im 90°-Winkel sitzen kann. Im Idealfall sitzt man leicht zurückgelehnt. Auch die Arme sollten entspannt sein und am Ellenbogen einen 90° Winkel zwischen Ober- und Unterarm ergeben. Die Armauflagen sollten dabei bündig mit dem Schreibtisch schließen. Deswegen empfehlen wir ausdrücklich, sowohl einen ergonomischen Stuhl als auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu nutzen. Kann der Flexispot C7 hier auftrumpfen?