Ergotopia NextBack Bürostuhl im Test

Anzeige

Über Ergotopia

Ergotopia ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Südhessen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb ergonomischer Büromöbel und Arbeitsplatzlösungen spezialisiert hat. Die Marke will für hochwertige, durchdachte Produkte stehen, die den Büroalltag spürbar verbessern – ob im Homeoffice oder in professionellen Arbeitsumgebungen. Ergotopia verfolgt hierbei das Ziel, die Arbeits- und Lebensumgebungen so zu gestalten, dass sie das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität der Menschen fördern.

Das Produktportfolio von Ergotopia besteht aus ergonomischen Bürostühlen und Zubehör wie Stehmatten, höhenverstellbaren Schreibtischen und spezielle Firmenlösungen und Akustiksystemen wie flexible Büromöbel für moderne Raumkonzepte. Den höhenverstellbaren Schreibtisch Ergotopia Desktopia Pro hatten wir bereits bei uns im Test.

Jetzt durften wir den Ergotopia NextBack Bürostuhl mit höhenverstellbarer Kopfstütze und patentierter Synchron-Mechanik für dynamisches Sitzen die letzten Wochen ausgiebig testen. Hier ist unser Erfahrungsbericht.