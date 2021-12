Ergotopia Desktopia Pro mit Bambustischplatte im Test

Anzeige

Nach nunmehr fast zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie immer noch unseren Alltag. Durch die neue Omikron-Variante dürfte sich daran auch so schnell nichts ändern. Viele Menschen sind in den letzten zwei Jahren teilweise oder vollständig ins Home-Office umgezogen. Dabei haben auch die Unternehmen bemerkt, dass Home-Office gut funktioniert, sodass viele Arbeitgeber diesem Thema in Zukunft aufgeschlossener gegenüberstehen dürften. Kein Wunder, dass Anbieter von höhenverstellbaren Schreibtischen hoch im Kurs liegen. In den letzten Monaten hatten wir bereits zwei Schreibtische im Test: den FlexiSpot E6 und den FlexiSpot E8 mit Bambustischplatte.

Mit dem Ergotopia Desktopia Pro folgt nun ein weiterer höhenverstellbarer Schreibtisch. Er ist mit einer 160×80 Zentimeter großen Tischplatte aus Bambus ausgestattet und kommt auf einen Preis von 949 Euro. Der Hersteller möchte damit die Lücke zwischen Mitteklasse-Modellen und Premium-Schreibtischen für weit über 1000 Euro schließen. In unserem Test klären wir, ob dem Schreibtisch das gelingt und wie er sich in der Praxis behauptet. Durch die identische Konfiguration können wir einen direkten Vergleich zum mehr als 300 Euro günstigeren FlexiSpot E8 ziehen.

Lieferumfang & technische Daten

Der Ergotopia Desktopia Pro kommt in drei Paketen. Das Gesamtgewicht liegt bei 55 Kilogramm. In den zwei kleineren Paketen befinden sich die Teile für das Tischgestell. Im großen Paket ist die Tischplatte untergebracht. Wie ihr auf den Fotos erkennen könnt, ist alles sehr ordentlich verpackt und gut gepolstert. Kleine Beschädigungen durch den Transport sollten damit kein Thema sein.

Nachfolgend die technischen Daten des Ergotopia Desktopia Pro. Zum Vergleich haben wir den bereits getesteten FlexiSpot E8 hinzugenommen.

Hersteller

Modell FlexiSpot

E8 Ergotopia

Desktopia Pro Hub-Säulen 3 3 Motor 2 2 Traglast 125 kg 120 kg Geschwindigkeit 38 mm/s 38 mm/s Höhenverstellung 60-125 cm 62,3-127 cm Gewicht inkl. Tischplatte 51 kg 55 kg Gestellbreite 110-190 cm 110-190 cm Farbe Tischgestell Schwarz (RAL9005)

Weiß (RAL9016) Schwarz

Weiß

Grau Speicherslots 4 4 Funktionsweise Speichertasten einmaliges Betätigen einmaliges Betätigen,

Gedrückthalten Limits für max./min. Höhe nein ja Soft Start/Stop-Funktion ja ja Kindersicherung ja ja Kollisionsschutz ja ja Garantie 5 Jahre Tischgestell

3 Jahre Elektronik 5 Jahre Preis (inkl. Bambus-Tischplatte) 619,99 Euro 949,00 Euro

Auf den ersten Blick ähneln sich beide Tische stark. Der Controller des Desktopia Pro kann mit etwas mehr Funktionen aufwarten. Außerdem ist das Tischgestell in den Farben Schwarz, Grau und Weiß erhältlich. Der E8 lediglich in Schwarz und Weiß. Des Weiteren bietet Ergotopia 5 Jahre Garantie auf Tischgestell und Elektronik inkl. Motor, FlexiSpot hingegen 5 Jahre auf das Tischgestell und nur 3 Jahre auf die Elektronik und den Motor.

Kleine Unterschiede bestehen bei der maximalen Traglast und bei der Höhenverstellung, welche im Alltag jedoch wenig Relevanz haben dürften.