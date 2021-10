FlexiSpot E8 mit Bambustischplatte im Test

Anzeige

Während der Covid-Pandemie sind zahlreiche Menschen ins Home-Office umgezogen. Viele mussten dabei feststellen, dass ihre Schreibtische zu Hause nicht mit den Modellen am Arbeitsplatz mithalten können. Von den Personen ohne eigenes Büro, die notgedrungen am Küchentisch arbeiten müssen, ganz zu schweigen. Der Autor hat bereits nach wenigen Wochen den höhenverstellbaren Schreibtisch seines Arbeitsgebers vermisst.

Höhenverstellbare Premium-Schreibtische für Unternehmen sind oft über 1000 Euro angesiedelt, was die private Nutzung uninteressant macht. Wer nach bezahlbaren Alternativen fürs Home-Office sucht, wird vermutlich früher oder später bei der Firma FlexiSpot landen. FlexiSpot bietet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische an und legt dabei gleichzeitig auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis Wert.

Vor rund zwei Monaten haben wir uns bereits den FlexiSpot E6 in einem Test angeschaut. Heute folgt nun das Schwestermodell FlexiSpot E8 inklusive einer 160×80 Zentimeter großen Tischplatte aus Bambus. In unserem Test klären wir, wie sich der Schreibtisch in der Praxis schlägt.

Lieferumfang & technische Daten

FlexiSpot hat eine Vielzahl verschiedener Modelle im Portfolio, die sich teilweise nur im Design oder kleinen Feinheiten in den technischen Daten unterscheiden.

Der E8 wird in zwei Paketen geliefert, von denen das größere 28 Kilogramm auf die Waage bringt. Alle Teile sind stabil und ordentlich verpackt, sodass sie auf dem Transportweg keine Beschädigungen erleiden sollten. Ebenso die Tischplatte, die ohne Macken ankam, obwohl das Paket von außen eine kleine Beschädigung aufgewiesen hatte.

Zur besseren Übersicht haben wir neben dem FlexiSpot E8 Tischgestell auch das bereits getestete E6 und E7 mit aufgenommen. Das E8 lässt sich minimal höher verstellen (bis maximal 125 Zentimeter) und wird ebenso wie das E7 mit dem Premium-Controller ausgeliefert. Diese verfügt über vier Speicherplätze und eine Kindersicherung, muss aber auf die Erinnerungsfunktion (Wechsel zwischen Sitzen und Stehen) des Standard-Controllers vom E6-Tischgestell verzichten.

Modell FlexiSpot E6 FlexiSpot E7 FlexiSpot E8 Hub-Säulen 3 3 3 Motor 2 2 2 Traglast 125 kg 125 kg 125 kg Geschwindigkeit 38 mm/s 38 mm/s 38 mm/s Höhenverstellung 58-123 cm 58-123 cm 60-125 cm Gewicht 32,8 kg 32,8 kg 32,1 kg Rahmenbreite 110-190 cm 110-190 cm 110-190 cm Passend für Tischplatte 120-210 cm × 60-80 cm 120-210 cm × 60-80 cm 120-200 cm × 60-80 cm Farbe Schwarz (RAL9005)

Weiß (RAL9016)

Grau (RAL7045) Schwarz (RAL9005)

Weiß (RAL9016)

Grau (RAL7045) Schwarz (RAL9005)

Weiß (RAL9016) Tastatur Standard Premium Premium Memory-Steuerung ja ja ja Soft/Stop Funktion ja ja ja LED Touch Screen Tastatur nein ja ja Kindersicherung nein ja ja Anti-Kollisionsystem ja ja ja Sitz-/Steh-Zeit-Erinnerung-System ja nein nein Packmaße Paket 1: 28,5 kg, 116,5×32,8×20,5 cm

Paket 2: 6,5 kg, 85×14,5×10,5 cm Paket 1: 28,4 kg, 114,5×25×20,5 cm

Paket 2: 8,29 kg, 85×14,5×10,5 cm Paket 1: 28,2 kg, 114,5×25×20,5 cm

Paket 2: 7,7 kg, 85×14,5×10,5 cm Preis (ohne Tischplatte) 419,99 Euro 429,99 Euro 449,99 Euro

Die unverbindliche Preisempfehlung des FlexiSpot E8-Tischgestells beträgt 449,99 Euro. Allerdings bietet FlexiSpot regelmäßig Aktionsangebote auf bestimmte Modelle. Falls ihr also kein bestimmtes Modell von FlexiSpot ins Auge gefasst habt, könnt ihr schauen, ob die Angebote für euch interessant sind.

UPDATE:

Flexispot hat uns zur Veröffentlichung dieses Reviews den Rabattcode „Hartware“ genannt, mit dem das E8-Tischgestell 140 Euro billiger zu bekommen ist!