realme gibt seine Eigenständigkeit auf und wird zur Untermarke von Oppo

Früher war es ganz einfach: Die Marken OnePlus, Oppo, realme sowie vivo zählten allesamt zum Konzern BBK Electronics. Letzteren gibt es jedoch mittlerweile nicht mehr und die Hersteller versuchen eigenständig ihr Glück. Zumindest gilt das teilweise, denn OnePlus ist zu einer Untermarke von Oppo geworden. Die Zukunft soll angesichts eingebrochener Verkaufszahlen jedoch aktuell höchst ungewiss sein. Doch nicht nur OnePlus könnte am Abgrund stehen. Denn realme muss nun seine Eigenständigkeit aufgeben.

So wird realme zu einer Untermarke von OnePlus. Zuvor hatte man sich schon Forschung und Entwicklung geteilt. Jetzt geht realme jedoch gänzlich in OnePlus auf und entsprechend werden auch Stellen abgebaut. Die bisher eigenen Marketing- und Service-Abteilungen von realme werden nämlich geschlossen. Da übernimmt also Oppo die Verantwortung. Welche Zukunft realme langfristig noch als Marke haben wird, bleibt abzuwarten.

In Europa ist es um realme ohnehin seit Jahren recht ruhig geworden. So konnte die Marke trotz einiger Anläufe etwa in Deutschland nie so recht eine kritische Masse erreichen. Auch OnePlus und Oppo fristen hierzulande eher ein Nischendasein. Wie lange man sich also noch alle drei Marken parallel leisten kann und will, ist eine wichtige Frage. Wir beobachten die Lage natürlich.

Quelle: 91Mobiles