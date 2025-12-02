realme GT8 Pro: Das erste Smartphone mit austauschbarem Kamerahügel

realme bringt das in China bereits erhältliche Smartphone-Flaggschiff GT8 Pro nach Deutschland. Als Alleinstellungsmerkmal bringt das mobile Endgerät einen austauschbaren Kamerabuckel mit. Nein, die Kamera-Hardware als solche kann nicht getauscht werden, wohl aber die äußere Abdeckung rund um die Objektive. So lässt sich der Look nach dem eigenen Geschmack anpassen. Auftrumpfen kann das realme GT8 Pro jedoch auch mit dem Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Zur Seite stehen dem SoC je nach Wahl 12 bzw. 16 GByte LPDDR5X-RAM und 256 bzw. 512 GByte UFS-4.1-Speicherplatz. Obendrein bringt das realme GT8 Pro einen üppigen Akku mit 7.000 mAh mit, der mit 120 Watt per Kabel oder mit 50 Watt kabellos aufgeladen werden kann. Als Betriebssystem dient ab Werk das aktuelle Android 16 mit der Oberfläche realme UI 7.0.

Das realme GT8 Pro nutzt ein AMOLED-Display mit 6,79 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 3.136 x 1.440 Pixeln. Als Spitzenhelligkeit nennt realme bis zu 7.000 Nits. Die Bildwiederholrate steht bei spieltauglichen 144 Hz. Spannend ist aber natürlich noch die Triple-Hauptkamera, welche 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 200 (Telephoto, OIS, 3x optischer Zoom) Megapixel und Branding von Rico GR mitbringt. Die Frontkamera steht wiederum bei 32 Megapixeln.

Das realme GT8 Pro erscheint in Deutschland in den Farben Urban Blue und Diary White. Mit 12 / 256 GByte kostet es 999,99 Euro. Das realme GT8 Pro Dream Edition mit 16 GByte RAM und 512 GByte Speicher kostet schließlich 1.199,99 Euro.