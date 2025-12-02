Samsung Galaxy Z TriFold: Das neue Dreifach-Foldable ist endlich offiziell

Doppelter Faltmechanismus sorgt für Staunen

2. Dezember 2025, 12:27 von

Samsung hat endlich das aus der Gerüchteküche bestens bekannte Galaxy Z TriFold offiziell vorgestellt. Es handelt sich hier um ein spezielles Foldable mit zwei Scharnieren und somit drei Segmenten – daher auch der Name. In seiner offiziellen Pressemeldung zum mobilen Endgerät ergeht sich der Hersteller dabei ausgiebig über den Entwicklungsprozess und das neuartige Design des Smartphones. Man rechnet hier allerdings mit eher überschaubaren Verkaufszahlen und einem exorbitanten Preis.

Letzteren hat Samsung dann auch vorerst lieber noch verschwiegen. Klar ist, dass das Galaxy Z TriFold einen Qualcomm Snapdragon 8 Elite mit angehobenem Takt als SoC nutzt. Zudem hebt der Hersteller den für ein Foldable üppigen Akku mit 5.600 mAh hervor. Der Akku setzt sich aus drei Zellen zusammen, die sich über die drei Segmente aufteilen. Aufladbar ist der Akku mit bis zu 45 Watt. Beeindruckend ist natürlich auch die Display-Größe, welche ausgeklappt 10 Zoll erreicht.

Der Rahmen des Samsung Galaxy Z TriFold nutzt Aluminium. Über Samsung DeX soll sich das Foldable im Grunde auch als mobiles Arbeitsgerät nutzen lassen. Auch Galaxy AI ist für KI-Funktionen selbstverständlich an Bord. Ist das Smartphone zusammengeklappt, dann sitzt außen ein Cover-Display mit AMOLED-Technik und 120 Hz Bildwiederholrate.

Das Samsung Galaxy Z TriFold kommt in Südkorea bereits ab dem 12. Dezember 2025 in den Handel. Anschließend sollen weitere Märkte wie die USA, China, Taiwan, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate folgen. Europa erwähnt Samsung leider bisher allerdings nicht. Einen Überblick über die technischen Daten des Foldables liefert die Tabelle unten.

Galaxy Z TriFold
Display Main Screen 10.0-inch QXGA+
Dynamic AMOLED 2X
(2160 x 1584), 269 ppi
1600 nits peak brightness
120 Hz adaptive refresh rate (1~120 Hz)
Cover Screen 6.5-inch FHD+
Dynamic AMOLED 2X
(2520 x 1080, 21:9), 422 ppi
2600 nits peak brightness
120 Hz adaptive refresh rate (1~120 Hz)
Dimension & Weight Folded
(HxWxD)		 159.2 x 75.0 x 12.9 mm
Unfolded
(HxWxD)		 159.2 x 214.1 x 3.9 mm* (screen with the SIM tray) / 4.2 mm (center screen) / 4.0 mm (screen with the side button)
Weight 309 g
Camera Ultra-Wide 12 MP Ultra-Wide Camera
Dual Pixel AF, F2.2, Pixel size: 1.4 μm, FOV: 120˚
Wide 200 MP Wide-Angle Camera
Quad Pixel AF, OIS, F1.7, Pixel size: 0.6 μm, FOV: 85˚
Optical Quality Zoom 2x
Tele 10 MP Telephoto Camera
PDAF, OIS, F2.4, Pixel size: 1.0 μm, FOV: 36˚, 3x Optical Zoom, Digital Zoom up to 30x*
Front Camera Cover Screen 10 MP Selfie Camera
F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 85˚
Main Screen 10 MP Main Camera
F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 100˚
AP Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)
Memory & Storage 16 GB Memory with 1 TB internal storage
16 GB Memory with 512 GB internal storage
microSD: not supported
Battery 5,600 mAh three-cell battery system
Charging Super-Fast Charging 2.0 (45 W)
Wired Charging: Up to 50 percent charge in around 30 minutes with 45 W Adapter and 3A USB-C cable
Fast Wireless Charging 2.0 (15 W)
Wireless PowerShare
Water Resistance IP48
Glass/Metal Cover Corning Gorilla Glass Ceramic 2
Back Ceramic-Glass Fiber Reinforced Polymer
Frame Titanium Hinge Housing and Advanced Armor Aluminum Frame
OS Android 16
One UI 8
Network & Connectivity 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
Sensors Capacitive fingerprint sensor (side), accelerometer, barometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, proximity sensor, light sensor
Security Samsung Knox with Samsung Knox Vault
SIM Card Up to two Nano SIM and Multi eSIM
Colors Crafted Black

Quelle: Samsung

André Westphal

Redakteur

