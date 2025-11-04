Samsung Galaxy Z TriFold kommt wohl doch nach Europa – plus neues Video

Samsung plant mit dem Galaxy Z TriFold ein neues Foldable. Der Hersteller aus Südkorea hat schon bestätigt, dass dieses Modell noch 2025 offiziell enthüllt werden soll. Jüngste Gerüchte haben dem mobilen Endgerät, das zwei Scharniere und drei Segmente nutzen soll, auch drei Akkus nachgesagt. Bisher hieß es jedoch, dieses Gadget würde Südkorea und wenigen, anderen asiatischen Staaten vorbehalten bleiben. Neuer Informationen widersprechen dem mittlerweile.

So ist das Samsung Galaxy Z TriFold nämlich inzwischen unter der Bezeichnung „Q7M“ von der Blutooth SIG zertifiziert worden. Doch hier wurde nicht nur eine Variante für den südkoreanischen Markt durchgereicht, sondern auch Ableger für China / Hongkong und die USA. Zudem sind für den internationalen bzw. europäischen Markt überraschend die Ausführungen SM-D639B /B/DS gelistet worden. Dadurch sieht es nun doch nach einer Veröffentlichung in Europa aus.

Spannend ist in diesem Zusammenhang dann auch ein neues Video, welches das Galaxy Z TriFold auf der Veranstaltung K-Tech Showcase 2025 in Südkorea zeigt. Dort wurde es Besuchern in einer abgeschirmen Vitrine präsentiert. Das Smartphone soll einen biegsamen AMOLED-Bildschirm mit 10 Zoll Diagonale verwenden. Auch erkennt man eine Triple-Kamera an der Rückseite.

Zu den weiteren, technischen Daten des Samsung Galaxy Z TriFold gibt es nur Gerüchte. Man rechnet mit einem Snapdragon-SoC sowie 16 GByte RAM. Die offizielle Vorstellung dürfte nicht mehr weit entfernt liegen.

Quelle: Diztel