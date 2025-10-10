Samsung Galaxy Z TriFold: Das Smartphone soll gleich drei Akkus nutzen

Samsung plant noch für 2025 ein neues Foldable, das sich doppelt falten und somit auf drei Segmente kommen soll. Daher bezeichnet man das mobile Endgerät auch als Tri-Foldable. Der südkoreanische Hersteller soll planen, das Produkt dann am Ende als Samsung Galaxy Z TriFold auf den Markt zu bringen. Dank eines Patents sind nun noch mehr technische Angabe durchgesickert. Demnach werde das Smartphone gleich drei Akkus integrieren.

In jedem der drei Segmente des Foldables soll demnach ein Akku stecken. Offen ist allerdings, welche Kapazitäten die Akkus aufweisen sollen. Logisch ist, dass der vergrößerte Bildschirm des Samsung Galaxy Z TriFold, auch den Stromverbrauch befeuern wird. Immerhin soll das faltbare Display sich ja über alle drei Segmente des Smartphones erstrecken. Weitere Fragen sind jedoch immer noch offen.

So hieß es etwa erst, Samsung wolle das Samsung Galaxy Z TriFold voraussichtlich zunächst nur in Südkorea und China veröffentlichen. Mittlerweile geht man aber auch von einem US-Launch aus. Ob wir in Europa ebenfalls in den Genuss kommen, ist hingegen noch offen. Die Vorstellung des Smartphones bzw. Tri-Foldables könnte noch im Oktober 2025 stattfinden. Sicher sein kann man schon, dass dieses Modell in der oberen Preisklasse beheimatet sein wird.

Quelle: Kipris