Philips Evnia 25M2N3200U: Gaming-Monitor mit 300 Hz für unter 210 Euro

MMD, das Unternehmen steckt im Bereich der Monitore hinter der Marke Philips, bringt mit dem Philips Evnia 25M2N3200U einen neuen Gaming-Monitor auf den Markt. Dieser löst auf 24,5 Zoll Diagonale im Format 16:9 zwar nur mit 1080p auf, bringt dafür aber eine native Bildwiederholrate von 300 Hz mit. Im übertakteten Modus sind sogar 310 Hz möglich. Zielgruppe sind hier demnach E-Sportler, die von dem verbauten Fast-IPS-Panel profitieren.

Zusätzlich unterstützt der Philips Evnia 25M2N3200U auch noch Adaptive Sync und Nvidia G-Sync. Für mehr Ergonomie lässt er sich um 130 mm in der Höhe verstellen, um 90° gedreht im Pivot-Modus einsetzen, um je 30° schwenken und um -5 bzw. 20° neigen. Als Schnittstellen sind zweimal HDMI 2.0 und einmal DisplayPort 1.4 an Bord.

Der Philips Evnia 25M2N3200U ist auch nach VESA DisplayHDR 400 zertifiziert, für eine hochwertige HDR-Darstellung wird er allerdings mit nur 450 Nits nicht hell genug. Immerhin deckt er jedoch die Farbräume Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 91 % plus sRGB zu 12 % und NTSC zu 100 % ab. Als Gewicht nennt der Hersteller 5,03 kg und als Maße Monitor 557 x 508 x 239 mm.

Der Philips Evnia 25M2N3200U ist ab Mitte Oktober 2025 im Handel für 209,00 EUR (UVP) beziehungsweise 179,00 CHF (UVP; exkl. MwSt.+vRG) erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung