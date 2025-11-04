HDR10+ Advanced: Jetzt muss sich Dolby Vision 2 warm anziehen

HDR10+ Advanced ist da. Dabei handelt es sich um eine heute frisch vorgestellte Konkurrenz für Dolby Vision 2. Federführend steckt Samsung dahinter. Der Hersteller ist auch der wohl einzige TV-Hersteller, der sich Dolby Vision bislang komplett verweigert. Das wird offenbar auch so bleiben, da man nun erneut ein direktes Konkurrenzformat der nächsten Generation forciert. Und die technischen Mehrwerte fallen dann auch sehr ähnlich aus.

Anzeige

HDR10+ Advanced kann zum Beispiel, ähnlich wie Dolby Vision 2, die Zwischenbildberechnung des TVs einsetzen, um nach den Vorgaben von Filmemachern die Bewegungsdarstellung zu verbessern. Allerdings funktioniert das im Fall von Dolby Vision 2 nur bei der Max-Ausführung. HDR10+ Advanced ist nicht in dieser Form gestaffelt und erscheint nur in einer einheitlichen Variante. Zudem verspricht Samsung dank verbesserter Algorithmen eine verbesserte Farb- und Helligkeitsdarstellung. Das will man durch verbessertes Tonemapping und eine Erweiterung der statischen Metadaten erreichen.

Neu ist ebenfalls die Genre-basierte Optimierung von HDR10+ Advanced. Dabei können also die Einstellungen z. B. für Horrorfilme anders optimiert werden als für ein Musikvideo. Dazu gesellt sich etwa ein adaptiver Cloud-Gaming-Modus, der speziell für das Gamestreaming gedacht ist. Er passt die Farb- und Helligkeitsdarstellung in Echtzeit an.

Als ersten Partner für HDR10+ Advanced hat Samsung bereits Amazon mit dem Streaming-Dienst Prime Video bestätigt. Erste Fernsehgeräte mit der Technik werden 2026 auf den Markt kommen. Die Vorstellung dürften wir bereits zur CES 2026 in Las Vegas erleben. Ob auch bereits erhältliche Modelle möglicherweise ein Upgrade erhalten, ist offen. Bei Dolby Vision 2 ist jenes nicht möglich, sodass wir uns auch gut vorstellen können, dass dies bei HDR10+ Advanced ebenfalls entfällt.

Quelle: Forbes