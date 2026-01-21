OnePlus: Gerüchte um das Ende des Herstellers

OnePlus soll in der bisherigen Form angeblich das Zeitliche segnen. Das wollen zumindest die Kollegen von Android Headlines aus zuverlässigen Quellen erfahren haben. Ursache seien die rapide absinkenden Auslieferungsmengen des Herstellers. Zumal die Marke zunächst geplante Modelle wie das Foldable Open 2 und das kompakte Flaggschiff OnePlus 15s bereits abgesagt habe. Regionale Abteilungen sollen bereits extrem zusammengeschrumpft worden sein und keine Entscheidungsgewalt mehr haben. Ansagen kommen angeblich nur noch aus China.

OnePlus Indien und OnePlus Nordamerika haben diese Behauptungen allerdings bereits vage dementiert und erklärt, dass die Medienberichte falsch seien und der Betrieb wie gewohnt weiterlaufe. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass der Hersteller in der Krise steckt. Etwa sanken die Auslieferungsmengen bereits 2024 um rund 20 %. Vor allem in Indien hatte OnePlus zuletzt Probleme, was brisant ist, da China und Indien inzwischen zusammengenommen für 74 % der Auslieferungsmengen des Unternehmens stehen.

OnePlus soll bereits durch Entlassungswellen und die Schließung von Büros die Kosten gedämpft haben, dadurch aber natürlich auch seine eigenen Möglichkeiten weiter einschränken. Die Teams in Europa und Nordamerika sollen inzwischen massiv geschrumpft sein. Der Mutterkonzern Oppo soll inzwischen beschlossen haben, die Marke im Stillen und schleichend zu Grabe zu tragen, um die Verluste zu minimieren, heißt es.

Wie bereits erklärt, haben Sprecher von OnePlus den Niedergang der Marke dementiert. Allerdings muss sich auf Zeit zeigen, ob dies nur öffentliche Schadensbegrenzung gewesen ist, um weiterhin stabil Geräte abverkaufen zu können, oder ob der Hersteller wirklich noch das Ruder herumreißen kann und will.

