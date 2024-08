realme bereitet Schnellladung mit 300 Watt für Smartphones vor

Aktuelle Smartphones laden immer schneller bzw. mit höheren Wattangaben auf. 120 oder sogar 150 Watt sind bei einigen chinesischen Herstellern bereits üblich. realme will nun noch höher hinaus. Am 14. August 2024 will der Anbieter seine neue Aufladetechnik mit stolzen 300 Watt präsentieren. Diese wird zunächst aber nur in China verfügbar sein.

In Deutschland hatte sich realme verabschiedet, nachdem der Konflikt um Patente mit Nokia lange zu keinem Ergebnis gekommen war. Inzwischen gibt es zwar eine Einigung und der Weg wäre wieder frei, doch noch hat realme keine Anstalten gemacht, hierzulande wieder aktiv zu werden. Ob sich das in naher Zukunft wieder ändern könnte, wissen wir leider nicht.

Zuletzt hatte realme im Februar 2023 eine neue Ladetechnologie vorgestellt, die mit 240 Watt operiert. Mit 300 Watt naht also der nächste Meilenstein. Allerdings ist realme nicht das erste Unternehmen, dass in derartige Gefilde vordringt. Auch Redmi, eine Marke von Xiaomi, hat schon eine Ladetechnik mit 300 Watt präsentiert. Bislang hat man diese aber noch nicht für ein auf dem Massenmarkt erhältliches Smartphone eingesetzt.

Anders bei realme und der Aufladung mit 240 Watt. Das in China veröffentlichte realme GT Neo 5 wird mit jener Ladetechnik frei verkauft. Vielleicht gelingt es dem Hersteller also auch, bei 300 Watt mit dem ersten verkäuflichen Smartphone zu protzen?

Quelle: realme (Weibo)