MediaTek bereitet einen Chip für Windows-Laptops vor

MediaTek stellt bereits Prozessoren für verschiedene Anwendungsbereiche her – etwa für Smart-TVs und natürlich für Smartphones und Tablets. Nachdem die Konkurrenz von Qualcomm sich mit den Snapdragon X Elite auch im Windows-Sektor breit machen will, soll auch MediaTek nachziehen wollen. Demnach plane der Hersteller aktuell einen Prozessor auf ARM-Basis, der für Notebooks mit Windows 11 und Copilot+ konzipiert sein soll. Entsprechend spiele auch die KI-Leistung eine Rolle.

Details zu dem potenziellen Chip von MediaTek fehlen allerdings noch. Somit ist auch offen, in welchem Stadium der Entwicklung sich diese Lösung befindet. Offiziell gibt der Hersteller ohnehin keinerlei Kommentar zu diesem Thema ab. Es handelt sich also um Gerüchte, die man mit etwas Vorsicht genießen sollte. Auch ist schwer zu sagen, welche Partner am Ende auf so einen ARM-basierten Chip für Windows-Notebooks von MediaTek setzen könnten.

Dennoch wäre es aus Kundensicht zu begrüßen, würde MediaTek Qualcomm unter Druck setzen. Das könnte für die Partner und möglicherweise dann auch die Endkunden zu fallenden Preisen führen. Unabhängig davon planen im Übrigen auch AMD und Nvidia eigene ARM-Chips für Windows-Notebooks. Damit wächst natürlich auch der Druck auf Intel, die bislang an der x86-Architektur festhalten wollen.

