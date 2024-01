TSMC bereitet bereits die Produktion im 1-Nanometer-Verfahren vor

TSMC ist ein Chip-Auftragsfertiger, der beispielsweise für Unternehmen wie Apple, Nvidia oder auch Qualcomm fertigt, um nur einige der Partner zu nennen. Der Zulieferer aus Taiwan bereitet sich dabei auf einen neuen Meilenstein vor: die Chipfertigung im 1-Nanometer-Verfahren. Dafür will man ein neues High-Tech-Werk in Taiwan aufbauen. Man ist hier der erste Chipfertiger, der technisch so weit geht. Innerhalb der Auftragsfertiger gilt der Bereich von 1 nm auch als “Heiliger Gral”, der nur schwer zu erreichen ist.

So wären natürlich auch Konkurrenten wie Intel und Samsung allzu gerne in der Lage, in 1 nm zu fertigen. Denn das höherwertige Herstellungsverfahren verspricht für kommende Chips noch mehr Effizienz. In der Vergangenheit hatte TSMC bereits in Aussicht gestellt, bis 2030 ein Verfahren für die 1-nm-Fertigung zu entwickeln. Man räumt aber auch ein, dass die Entwicklung des Verfahrens extrem kostspielig ist. Man rechnet damit, dass TSMC dafür rund 32 Mrd. US-Dollar investieren muss.

Zuvor will man natürlich auch noch mehrere, neue 2-nm-Werke aufbauen, ebenfalls in Taiwan. Man steht dabei freilich in ständigem Konkurrenzkampf mit Intel und Samsung. Dabei ist es aber nicht nur das Ziel, die Fertigungsprozesse zu verbessern, sondern auch die Ausbeute zu erhöhen, um die Preise nicht komplett explodieren zu lassen.

Die Fertigung in 1 Nanometer ist auch immer noch mehrere Jahre entfernt – mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich sogar mehr. Bis dahin kann es dann auch noch zu zahlreichen Rückschlägen und Durchbrüchen kommen – sowohl bei TSMC als auch bei der Konkurrenz.

Quelle: Taiwan Economic Daily