TSMC soll neues Werk für die Sub-2-nm-Fertigung planen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ein Auftragsfertiger. Zu den Kunden des Unternehmens zählen hochkarätige Namen wie Apple, Nvidia, Qualcomm und viele mehr. So stellt TSMC Chips für seine Partner her. Das Unternehmen aus Taiwan will nun angeblich in seinem Heimatland expandieren, genauer gesagt im Central Taiwan Science Park (CTSP). Dort soll wohl ein neues Werk für die Sub-2-nm-Fertigung entstehen.

Zu erwähnen ist, dass TSMC selbst diese Pläne bisher nicht offiziell bestätigt hat. Lokale Politiker gehen aber laut Gesprächen mit taiwanesischen Medien davon aus, dass TSMC zu 99 % seine Expansion durchführen werde. Konkret soll dann in einem neuen, hochmodernen Werk im 1,4-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Das Ergebnis wären effiziente Chips der nächsten Generation.

Vor Ort verspricht man sich von der Expansion von TSMC natürlich ökonomische Vorteile. Es fehlen aber neben einer offiziellen Bestätigung des Unternehmens auch Angaben dazu, welche Chips genau dann im neuen Werk entstehen könnten. Klar ist, dass potenzielle Auftraggeber für das 1,4-nm-Verfahren, wie etwa Apple, schon jetzt hellhörig werden dürften.

