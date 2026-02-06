Nvidia GeForce RTX: Super-Refresh für 2026 gestrichen, nächste Generation verschoben

Die Gerüchte um die Reihe der Nvidia GeForce RTX 50 Super reißen nicht ab. Dieser Grafikkarten-Refresh soll ursprünglich für 2026 geplant gewesen sein. Primär wollte der Hersteller wohl bei einigen Modellen den VRAM deutlich erhöhen. Etwa soll eine GeForce RTX 5080 Super mit 24 GByte GDDR7-VRAM geplant gewesen sein. Bekanntermaßen setzte dann aber die globale Speicherkrise ein, sodass die Preise für Speicher regelrecht explodiert sind. Die Folge: Nvidia soll die Super-Modelle für 2026 inzwischen tatsächlich gestrichen haben.

Die Meldungen über die Streichung der GeForce RTX 50 Super sind nicht neu, werden jetzt aber von weiteren Quellen bestätigt. Allerdings: Zwar habe Nvidia die Grafikkarten für 2026 zu den Akten gelegt, eine Veröffentlichung im nächsten Jahr liege aber im Bereich des Möglichen. Denn parallel habe der Hersteller auch die nächste Grafikkarten-Generation, die GeForce RTX 60, nach hinten verlegt. Sollten diese Modelle erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen, so visiere der Hersteller inzwischen vielmehr die erste Jahreshälfte 2028 an. Auch hier soll die Ursache die Speicherkrise sein, welche eine Preisgestaltung extrem erschwere.

Parallel soll Nvidia aktuell die Produktion seiner Gaming-GPUs gedrosselt haben. Stattdessen steckt man die Ressourcen in die Fertigung von KI-Chips für Rechenzentren. Das passt zur immer schlechteren Verfügbarkeit vieler Grafikkarten sowie zu ebenfalls steigenden Verkaufspreisen etlicher Modelle wie der GeForce RTX 5070 Ti oder der GeForce RTX 5080.

Quelle: The Information