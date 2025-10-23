Epic Games Store: Ab sofort ist „Fear the Spotlight“ kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Spiel kostenlos. So löst der Titel „Fear the Spotlight“, der ironischerweise jetzt ins Rampenlicht rückt, die Gratis-Inhalte aus der letzten Woche ab. Das Indie-Spiel gehört zum Genre der Third-Person-Abenteuer, bietet aber auch Elemente aus dem Bereich Survival-Horror. Ein besonderer Dreh ist der verwendete Retro-Grafikstil. Der erinnert vor allem an die Ära der ersten PlayStation.

Anzeige

In „Fear the Spotlight durchsucht man als Vivian die verlassenen Korridore der Sunnyside High, um seine Freundin Amy wiederzufinden. Dabei muss man sich dem Blick eines dunklen Monsters entziehen und zugleich erhält man die Chance, die verstörende, mörderische Wahrheit einer Jahrzehnte alten Tragödie aufzudecken. Der Titel will dabei als Liebesbrief an Horror-Spiele aus den 1990er-Jahren verstanden wissen.

Dabei muss man nicht nur in Stealth-Sequenzen dem Scheinwerferlicht fernbleiben, sondern auch zahlreiche Rätsel lösen. Die Story übernimmt auch Elemente des klassischen Teenie-Horrors. „Fear the Spotlight“ läuft nicht nur auf Windows-PCs, sondern auch auf Apple Macs. Entwickelt worden ist der Titel von Cozy Game Pals, während Blumhouse Games den Vertrieb übernimmt.

Quelle: Epic Games Store