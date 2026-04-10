Nvidias N1-Plattform für 128 GByte RAM aufgetaucht

Ein Mainboard auf Basis von Nvidias kommendem N1-Prozessor ist kürzlich auf einem chinesischen Marktplatz aufgetaucht und liefert einen frühen Ausblick auf die ARM-Ambitionen des Unternehmens im PC-Segment. Bei dem gelisteten Produkt handelt es sich offensichtlich nicht um ein finales Retail-Modell, sondern vielmehr um ein Engineering Sample, das für interne Validierungs- und Testzwecke genutzt wird.

Anzeige

Dieser Leak bestätigt die Gerüchte vom Februar, dass Nvidia noch 2026 Prozessoren für Notebooks auf den Markt bringt. Erste Abnehmer sollen demnach Dell und Lenovo sein, die die Chips für einige ihrer Laptop-Modelle nutzen wollen.

Bereits auf den ersten Blick fällt die kompakte Bauweise des Boards auf. Diese deutet klar auf den Einsatz in dünnen und leichten Notebooks oder Tablet-ähnlichen Geräten hin. Trotz der geringen Größe integriert das Layout eine solide Auswahl an Schnittstellen, darunter USB Typ-C, USB Typ-A, integriertes WLAN sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Für Massenspeicher stehen zwei M.2-Slots zur Verfügung, die auf kürzere 40-mm-SSDs ausgelegt sind – ein typisches Designmerkmal für platzoptimierte mobile Systeme.

Ein besonders interessanter Aspekt ist die Speicherarchitektur. Dem Leak zufolge unterstützt das Mainboard insgesamt acht LPDDR5X-Speichermodule mit einer Gesamtkapazität von 128 GByte, die mit 8533 MT/s arbeiten. Diese Konfiguration setzt auf ein Unified-Memory-Design, bei dem CPU und GPU auf denselben Speicherpool zugreifen. Dadurch lassen sich Latenzen reduzieren und Effizienzgewinne erzielen, insbesondere bei datenintensiven Workloads wie KI-Anwendungen oder hochauflösender Content-Erstellung.

Auch thermisch scheint die Plattform auf höhere Leistungsbereiche ausgelegt zu sein. Bilder des Boards lassen auf eine aktive Kühlung schließen, vermutlich in Form eines kompakten Lüfters. Dies deutet darauf hin, dass der N1-Prozessor nicht nur im energieeffizienten Bereich operieren soll, sondern auch Performance-Segmente adressiert, die bislang klassischen x86-Laptop-CPUs vorbehalten waren.

Offizielle Spezifikationen sind zwar noch nicht bestätigt, doch kursierende Gerüchte sprechen von High-End-Varianten mit bis zu 20 CPU-Kernen sowie einer integrierten GPU, die sich leistungstechnisch im Bereich dedizierter Mittelklasse-Grafiklösungen bewegen könnte. Damit würde Nvidia direkt in den zunehmend kompetitiven Markt für ARM-basierte PCs eintreten, in dem Integration und Energieeffizienz eine immer größere Rolle spielen.

Aktuellen Informationen zufolge könnten erste Systeme auf Basis der N1-Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen. Da es sich bei dem aufgetauchten Mainboard jedoch um ein frühes Entwicklungsmuster handelt, sind Änderungen bei Design, Performance und finalen Konfigurationen bis zum Marktstart sehr wahrscheinlich.

Quelle: Goofish (China)