AMD Ryzen 7 9750X und Ryzen 5 9650X stehen angeblich in den Startlöchern

AMD plant angeblich zwei neue Prozessoren in Form der Ryzen 7 9750X und Ryzen 5 9650X. Für anspruchsvollere Spieler dürften diese aber weniger interessant sein, da sie auf 3D V-Cache verzichten müssen. Allerdings sollen sie in der Mittelklasse punkten, indem sie höhere Taktraten bieten – dafür aber auch den Stromverbrauch (TDP) erhöhen. Derzeit sprechen wir hier jedoch über Gerüchte. Eine offizielle Ankündigung von AMD steht noch aus.

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In die Welt gesetzt hat diese Meldung der Leaker chi11eddog, der in der Vergangenheit auch schon den Launch anderer AMD-Chips korrekt vorhergesagt hatte. Dabei soll der Ryzen 7 9750X mit acht Kernen daherkommen und eine TDP von 120 Watt aufweisen. Der Takt soll bei 4,2 GHz stehen, was das Geschwistermodell Ryzen 7 9700X um 400 MHz überbieten würde. Den Boost-Takt habe AMD aber lediglich um 100 MHz angehoben, auf 5,6 GHz.

Das zweite Modell, der AMD Ryzen 5 9650X soll abermals 120 Watt TDP mitbringen und Basis- bzw. Boost-Taktraten von 4,3 und 5,5 GHZ aufweisen. Gegenüber dem Ryzen 7 96o0X entspräche das jeweils Erhöhungen um abermals 400 bzw. 100 MHz. Beide Prozessoren sollen 32 MByte L3-Cache anbieten. Kontern will AMD damit wohl die kommenden Intel Core Ultra 200S Plus, welche Ende März 2026 erscheinen werden.

Quelle: chi11eddog (X)