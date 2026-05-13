Gigabyte verkauft GeForce RTX 5060 Ti mit Radeon-Kühler

Ein ungewöhnlicher Produktionsfehler sorgt derzeit in der Hardware-Community für Aufmerksamkeit: Ein Reddit-Nutzer aus Kanada erhielt offenbar eine Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte von Gigabyte, deren Kühler mit einem „Radeon“-Branding versehen ist. Das sollte eigentlich AMD-Grafikkarten vorbehalten bleiben.

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Der Vorfall wurde auf Reddit durch einen Nutzer des Namens „atta4821“ veröffentlicht. Laut seinem Beitrag wurde die Grafikkarte bei Canada Computers & Electronics gekauft. Nach dem Auspacken fiel auf, dass sich auf dem beleuchteten Seitenelement des Kühlers deutlich der Schriftzug „Radeon“ befindet – obwohl Verpackung, Backplate und sämtliche technischen Spezifikationen eindeutig auf eine Nvidia-basierte GeForce RTX 5060 Ti hinwiesen.

Die Überraschung war letztlich rein optischer Natur. Eine Überprüfung per Software bestätigte, dass tatsächlich eine Nvidia GeForce RTX 5060 Ti verbaut ist. GPU-Chip, PCB sowie sämtliche Hardware-Komponenten entsprechen dem erwarteten Modell. Offenbar wurde lediglich ein falsches Seitenelement des Kühlergehäuses während der Endmontage installiert. Solche Verwechslungen wirken zunächst kurios, sind in modernen Fertigungsprozessen allerdings nicht völlig unrealistisch.

Interessanterweise gab es bereits letztes Jahr einen ähnlichen Fall. Damals berichtete ein Reddit-Nutzer über eine ASUS Radeon RX 9070 XT mit GeForce RTX Logo. Die Bilder sorgten damals ebenfalls für zahlreiche Spekulationen und humorvolle Kommentare über vermeintlich „vermischte“ AMD- und Nvidia-Produkte.

Tatsächlich liegt die Erklärung jedoch deutlich näher: Viele Grafikkartenhersteller verwenden heute modulare Kühlerdesigns, die über mehrere Produktreihen hinweg gemeinsam genutzt werden. Hersteller wie Gigabyte setzen häufig auf identische Kühlkörper, Lüfterlayouts, Montagestrukturen und Shroud-Designs für verschiedene AMD- und Nvidia-Modelle. Unterschiede beschränken sich oftmals lediglich auf kosmetische Elemente wie Logos, RGB-Diffusoren oder seitliche Zierleisten.

Dieser Ansatz reduziert Entwicklungs- und Werkzeugkosten erheblich und vereinfacht gleichzeitig die Produktion. Gerade wenn unterschiedliche GPU-Serien auf denselben Fertigungslinien montiert werden, steigt jedoch das Risiko kleiner Montagefehler – insbesondere bei austauschbaren Branding-Komponenten.

Im aktuellen Fall deutet alles darauf hin, dass während der finalen Montage versehentlich ein Radeon-gebrandetes Seitenteil an einer GeForce RTX 5060 Ti verbaut wurde. Technische Probleme scheint die Grafikkarte dadurch nicht zu haben. Berichten zufolge funktioniert das Modell vollständig normal. Für Sammler kurioser Hardware könnte die ungewöhnliche Kombination aus Nvidia-GPU und Radeon-Schriftzug (oder umgekehrt) langfristig sogar einen gewissen Kultstatus entwickeln.

Quelle: Reddit