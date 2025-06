Kurios: ASUS Radeon RX 9700 XT mit GeForce RTX Logo

In den USA hat der Besitzer einer Radeon RX 9070 XT von ASUS ein praktisch einzigartiges Modell erhalten. Denn diese AMD-Grafikkarte besitzt auf der Oberseite den Nvidia-Schriftzug „GeForce RTX“. Offenbar wurde dieser Teil des Kühlerrahmens bei der Produktion vertauscht, wobei die Backplate trotzdem die Logos für „AMD Radeon“ und die ASUS-Marke „TUF Gaming“ zeigen.

Der User hatte sich nach eigenen Angaben eine „ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT“ gekauft, die Anfang März auch hierzulande angekündigt wurde. Allerdings hatte er zunächst einige Probleme mit dieser Grafikarte und hat diese zu einer Filiale der bekannten US-Kette „Micro Center“ gebracht, die ihm ein Austauschmodell gegeben haben.

Beim Auspacken zuhause wurde er dann vom neuen Kühlerdesign überrascht, denn statt des üblichen Radeon-Schriftzugs auf der Oberseite des Kühlkörpers prangt dort „GeForce RTX“. Die Grafikkarte selbst funktioniert allerdings einwandfrei und ist weiterhin die von ihm gewünschte TUF Gaming Radeon RX 9070 XT von ASUS.

Offenbar werden die Grafikkarten der TUF Gaming Serie von ASUS am selben Standort und an derselben Fertigungslinie zusammengebaut. Denn die Fabrikmitarbeiter haben wohl Zugriff auf beide Kühlerserien und diese in dem Fall einfach vertauscht. Eine andere Erklärung wäre der Austausch durch den US-Händler, aber dies erscheint unwahrscheinlich.

Nun besitzt der Kunde ein praktisch einzigartiges Exemplar einer Radeon RX 9070 XT – oder sollte man sagen: eine „ASUS TUF Gaming Radeon RX GeForce RTX 9070 XT“?

Quelle: Reddit