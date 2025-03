Radeon RX 9070: Laut AMD bislang ein Kassenschlager

AMD hat mit den Radeon RX 9070 neue Grafikkarten auf den Markt gebracht. Schenkt man nun dem Hersteller selbst Glauben, dann verkaufen sich diese neuen Modelle blendend. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen zwar nicht, stellt aber in den Raum, dass die Verkaufszahlen der Serie Radeon RX 9070 um den Faktor 10 höher seien, als bei vergangenen Launches. Allerdings könnten sie wohl noch höher sein, denn AMD kann derzeit die Nachfrage nicht decken und die neuen Modelle sind im Handel schwer zu bekommen.

Selbiges gilt jedoch auch für die Nvidia GeForce RTX 50 aus dem Hause Nvidia. Grafikkarten wie die Nvidia GeForce RTX 5080 und Co. sind nur deutlich über der offiziellen Preisempfehlung zu bekommen. Doch auch AMDs Radeon RX 9070 bzw. Radeon RX 9070 XT sind nur zu überhöhten Summen lieferbar. Dennoch scheint AMD damit richtig gelegen zu haben, die neuen Grafikkarten nicht direkt nach der Vorstellung auf der CES 2025 im Januar in den Handel gebracht zu haben. So konnte man gemeinsam mit Partnern einige Lagerbestände aufbauen.

AMD setzt Nvidia in der gehobenen Mittelklasse jedenfalls kräftig unter Druck, zumal auch die neue Upscaling-Technik FSR 4 viele Lobeshymnen einstreichen konnte und sich der technische Abstand zu Nvidias DLSS endlich verringert. Als Kunde gilt es aber dennoch abzuwarten, bis sich bei den Grafikkarten von AMD und Nvidia die Lieferbarkeit verbessert. Erst dann ist mit verträglicheren Preisen zu rechnen.

Quelle: Bilibili