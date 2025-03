Nvidia App ab sofort mit der KI-Assistenz Project G-Assist

Nvidia bietet für PCs auch eine App an. Diese hat in dieser Woche mit Project G-Assist eine neue, experimentelle Funktion erhalten. Daher handelt es sich auch um einen optionalen Download innerhalb der Anwendung. Es handelt sich hier nämlich um eine KI-Assistenz für GeForce-RTX-Desktop-Nutzer. Project G-Assist läuft nach Angaben von Nvidia lokal. Anwender können darüber über Sprach- und Textbefehle PC-Einstellungen anpassen bzw. Spiel- und Systemeinstellungen optimieren.

So kann Project G-Assist etwa auch Diagramme zu Bildraten und anderen Performance-Statistiken erstellen. Selbst die Fernsteuerung der Einstellungen ausgewählter Peripheriegeräte, wie etwa der Beleuchtung, ist möglich. Auf Wunsch wertet G-Assist die Performance aus und gibt Tipps zur Behebung von Flaschenhälsen und mehr. Zudem ist es möglich, eigene Plugins zu erstellen. Project G-Assist findet sich Discovery-Bereich der Nvidia App auf der Registerkarte Home. Dort kann der optionale Download angestoßen werden.

Ebenfalls neu in der Nvidia App: Es gibt jetzt DLSS Override – Super Resolution für Nutzer der neuesten Treiber. So konnte man bislang nur spezifisch DLAA oder DLSS Super Resolution Ultra Performance in Spielen und Anwendungen ohne native Unterstützung aktivieren. Jetzt funktioniert dies aber mit allen DLSS-Voreinstellungen.

Quelle: Nvidia