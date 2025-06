Steam Summer Sale 2025: Tausende von Spielen sind in Deals zu haben

Es ist einmal wieder so weit: Valve hat auf seiner Plattform Steam den alljährlichen Summer Sale eingeläutet. Das passt gut, denn bei den Konkurrenten von GOG.com laufen ebenfalls bereits derartige Sommerangebote. Somit sollte man die Preise auf beiden Plattformen im Idealfall vergleichen. Allerdings sind die verfügbaren Spiele natürlich nicht identisch, da sich GOG.com auf DRM-freie Titel und Retro-Spiele spezialisiert hat.

Anzeige

Doch was ist denn zum Beispiel im Steam Summer Sale 2025 so zu entdecken? Nun, beispielsweise ist „Marvel’s Spider-Man 2“ von Sony im Angebot günstiger und kostet 47,99 statt der regulären 59,99 Euro. Square Enix will vielmehr zu narrativen Abenteuern locken und hat zum Beispiel den Preis von „Life is Strange: Remastered Collection“ auf 15,99 Euro gesenkt. Wer eher auf Rennspiele steht, kann sich vielleicht mit „Forza Horizon 5“ zum Preis von 29,99 Euro anfreunden.

Alternativ gibt es zum Beispiel auch das Triple-A-Spiel „Hogwarts Legacy“ aus der Wizarding World von Harry Potter für nur 14,99 Euro. Freilich sind aber auch viele Indie-Spiele aktuell zu attraktiven Preisen zu haben. Stöbern könnt ihr im Steam Summer Sale 2025 unter dem unten hinterlegten Link – wir wünschen viel Spaß!

Quelle: Steam