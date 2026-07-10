AMD enthüllt Zen 6 offiziell im Juli zunächst für Server-CPUs

AMD hat den offiziellen Startschuss für seine nächste CPU-Generation bestätigt. Wie Technikchef und Vizepräsident Mark Papermaster in einem Interview erklärte, werden die ersten Prozessoren der neuen Zen-6-Mikroarchitektur auf dem „Advancing AI“ Event in San Francisco am 22. und 23. Juli vorgestellt. Den Anfang machen dabei die EPYC Server-CPUs der nächsten Generation. Noch offen bleibt die Einführung der ersten Ryzen mit Zen 6.

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Im Fokus der Präsentation steht eine Kombination aus den neuen EPYC „Venice“ CPUs und den kommenden Instinct MI455-Beschleunigern für Rackmount-Systeme. AMD will damit insbesondere den wachsenden Markt für KI-Rechenzentren adressieren und klassische x86-Workloads mit modernen KI-Anwendungen vereinen.

Papermaster betonte, dass Unternehmen auch künftig auf die x86-Architektur setzen werden. Viele Firmen hätten über Jahrzehnte hinweg umfangreiche Software- und Infrastrukturinvestitionen aufgebaut, die nicht einfach ersetzt werden könnten. Genau hier soll Zen 6 ansetzen: Die neue CPU-Generation sei sowohl für traditionelle x86-Anwendungen als auch für KI-Beschleunigung optimiert und solle AMDs Führungsanspruch im x86-Markt weiter ausbauen.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte AMD erste Leistungsversprechen für Zen 6 abgegeben. Demnach sollen die neuen EPYC-Prozessoren mit Zen 6 eine mehr als 30 Prozent höhere Thread-Dichte, über 70 Prozent mehr CPU-Leistung und Energieeffizienz, Unterstützung neuer KI-Datentypen sowie zusätzliche Pipelines für beschleunigte KI-Workloads bieten.

Gerade die Kombination aus klassischer CPU-Leistung und erweiterten KI-Funktionen dürfte für Cloud-Anbieter und Betreiber großer Rechenzentren interessant sein, da viele Anwendungen weiterhin auf x86 basieren, gleichzeitig aber zunehmend KI-Beschleunigung benötigen.

Während die Serverplattform bereits im Juli vorgestellt wird, gibt es weiterhin keine Hinweise auf einen zeitnahen Start der Zen-6-Prozessoren für Desktop-PCs. Nach aktuellem Stand wird mit den ersten Ryzen-CPUs auf Zen-6-Basis frühestens rund um die CES 2027 Anfang des nächsten Jahres gerechnet. Eine offizielle Bestätigung für diesen Termin gibt es bislang allerdings nicht.

Die frühere Einführung der Servermodelle überrascht nicht. Der Markt für KI-Infrastruktur wächst derzeit rasant und bietet deutlich höhere Margen als das klassische Desktop-Geschäft. Entsprechend dürfte AMD zunächst die Nachfrage im Enterprise- und Cloud-Segment bedienen, bevor Zen 6 seinen Weg auf den Desktop findet.

Quelle: OC3D.net