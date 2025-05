„Doom: The Dark Ages“ gratis mit GeForce RTX 50

Zwar wird „Doom: The Dark Ages“ erst in knapp zwei Wochen erscheinen, aber Nvidia bietet Käufern neuer GeForce RTX 50 Grafikkarten oder Laptops mit entsprechenden Grafikchips bereits jetzt einen Gratis-Code für das neue PC-Spiel an. Allerdings scheint Nvidia nicht überzeugt, dass das neue Doom auch auf den GeForce RTX 5060 (Ti) gut läuft, denn das Angebot gilt erst ab der GeForce RTX 5070.

Wer also noch keine GeForce RTX Grafikkarte auf Basis der neuen Blackwell-Architektur erstehen konnte oder mit dem Kauf bislang gezögert hat, aber ein Anhänger der Doom-Serie von Computerspielen ist, sollte nicht mehr lange überlegen. Denn Nvidias Angebot für einen Gratis-Code gilt nur bis 21. Mai, zudem ist die Anzahl der Codes begrenzt, wobei der Hersteller keine Zahlen nennt. Der Code selbst ist nach Erhalt bis 20. Juni gültig, spätestens dann muss er eingelöst werden.

Code-Empfänger erhalten dabei sogar die „Premium Edition“ des Spiels im Wert von 100 US-Dollar, womit „Doom: The Dark Ages“ sogar zwei Tage vor dem offiziellen Marktstart spielbar sein wird. Zudem enthält diese Version eine zusätzliche Kampagne zum Download, ein Skin-Pack, ein digitales Artwork-Buch und den Soundtrack. Das Spiel selbst wird am 15. Mai erscheinen. Zwar gilt das Angebot auch für Notebooks mit Grafikchips ab GeForce RTX 5070, aber wer eine Grafikkarte im Design des neuen Spiels sucht, findet sie bei ASUS. Denn dieser Hersteller bietet im Rahmen einer Kooperation mit Publisher und Entwicklern die „ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition“ an.

Während frühere Teile der Doom-Reihe, wie „Doom“ (2016) und „Doom Eternal“ (2020), auf rasante, akrobatische Kämpfe fokussiert waren, setzt „Doom: The Dark Ages“ auf ein härteres, geerdeteres Kampferlebnis mit Schwerpunkt auf strategischen Auseinandersetzungen. Der „Doom Slayer“ wird als „eiserner Panzer“ dargestellt, ausgestattet mit erweiterten Nahkampfoptionen und einer Zeitlupen-Glory-Kill-Funktion für verbesserte Kontrolle im Kampf. Die Einführung der Schildsäge ermöglicht Blocken, Parieren und Angreifen mit einer einzigen Eingabe. Spieler können außerdem neue Waffen wie den Schädelbrecher einsetzen, eine Waffe, die Knochensplitter auf Feinde abfeuert. Nahkampfwaffen wie ein Handschuh, eine eiserne Keule und ein Dreschflegel werden ebenfalls verfügbar sein. Das Spiel ist außerdem das erste der Reihe, das es Spielern ermöglicht, Fahrzeuge wie einen kybernetischen Drachen und einen 30-stöckigen Atlan-Mech zu steuern, um in bestimmten Spielabschnitten Feinde zu bekämpfen. Die Erzählung legt einen größeren Schwerpunkt auf das Geschichtenerzählen, mit mehr Zwischensequenzen und Charakterentwicklung, was einen tieferen Einblick in die Ursprünge des Doom Slayers bietet. [Quelle: Wikipedia]

