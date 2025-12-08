Xiaomi Redmi Note 15 (Pro): Smartphones tauchen bereits im Handel auf

Xiaomi bereitet die internationale Vorstellung der Redmi-Note-15-Serie vor. Das hat der chinesische Hersteller selbst zwar noch gar nicht mitgeteilt, doch Händler aus Deutschland und Italien sind da etwas schneller bzw. vorschnell gewesen. Sie führen die Smartphones Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G und Redmi Note 15 Pro 4G nämlich bereits in ihren Shops auf.

Anzeige

Der deutsche Anbieter SIM.de listet etwa schon das reguläre Redmi Note 15 5G. Es bringt folgende, technische Spezifikationen mit:

Display: AMOLED mit 6,77 Zoll und 2.392 × 1.080 Pixeln

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Speicher: 6 GB RAM + 128 GB Speicherplatz

Akku: 5.520 mAh

Schutz: IP65 gegen Staub und Wasser

Software: HyperOS 2 auf Basis von Android 15

Maße und Gewicht: 75,42 × 164 × 7,35 mm bei 178 g

Die Hauptkamera kombiniert 108 MP (Weitwinkel, OIS) mit 8 MP (Ultraweitwinkel), die Frontkamera bietet 20 MP.

Redmi Note 15 Pro 5G

Smartmobil.de hingegen führt bereits das Redmi Note 15 Pro 5G. Folgende Specs weist man aus:

Display: AMOLED mit 6,83 Zoll und 2.772 × 1.280 Pixeln

Prozessor: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

Speicher: 8 GB RAM + 256 GB Speicherplatz

Akku: 6.580 mAh

Schutz: IP68 gegen Staub und Wasser

Software: HyperOS 2, vermutlich auf Android 15

Maße und Gewicht: 78,09 × 163,61 × 7,78 mm bei 210 g.

Die Hauptkamera bietet in diesem Fall 200 MP (Weitwinkel, OIS) + 8 MP (Ultraweitwinkel), die Frontkamera 20 MP. Der Preis ohne Vertrag soll laut dem Anbieter bei 399 Euro liegen.

Redmi Note 15 Pro 4G

In Italien ist zudem ergänzend auch noch ein drittes Modell, nämlich das Redmi Note 15 Pro 4G gelistet.

Display: AMOLED mit 2.392 × 1.080 Pixeln, 120 Hz

Prozessor: MediaTek Helio G200-Ultra

Speicher: 8 GB RAM + 256 GB Speicherplatz

Akku: 6.500 mAh, 45-Watt-Schnellladung

Software: HyperOS 2

Die Hauptkamera erreicht beim Redmi Note 15 Pro 4G wieder 200 MP (Weitwinkel, OIS). Weitere Details fehlen noch. Der Preis in Italien: 280 Euro. Jetzt heißt es nur noch, auf die offizielle Vorstellung harren – lange kann es ja nicht mehr dauern, wenn einzelne Händler und Mobilfunkanbieter bereits vorpreschen.

Quelle: GSM Arena