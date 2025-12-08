Intel bestätigt neue Arc Battlemage Grafikkarte

Die lang erwartete, oft angezweifelte High-End-Grafikkarte aus Intels „Battlemage“ Generation könnte in Kürze das Licht der Welt erblicken. In einem aktuellen Update des VTune Profilers ist überraschend ein neuer Eintrag für das GPU-Modell „BMG-G31“ aufgetaucht – eine der bislang deutlichsten Hinweise darauf, dass Intel tatsächlich auf eine Markteinführung zusteuert.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur der Eintrag bei diesem Performance-Analysetool selbst, sondern auch, dass der BMG-G31 gemeinsam mit den kommenden Intel Core Ultra 3 Prozessoren auf Basis von „Panther Lake“ aufgeführt wird. Diese CPUs sind bereits für eine öffentliche Enthüllung auf der CES 2026 Anfang des nächsten Jahres vorgesehen. Die gemeinsame Nennung legt nahe, dass Intel ein entsprechendes Battlemage-Reveal zeitlich eng an das Panther-Lake-Debüt koppeln könnte.

Gerüchten und frühen Leaks zufolge soll das BMG-G31-Modell als „Arc B770“ in den Handel kommen. Die Spezifikationen deuten auf ein ernstzunehmendes High-End-Produkt hin. Man geht aus von rund 32 Xe2-Kernen, 16 GByte GDDR6 über eine 256 bit breite Speicherschnittstelle, volle PCI Express 5.0 x16 Anbindung und mehrere SKUs für unterschiedliche Zielgruppen.

Letzteres ist besonders interessant: Intel plant offenbar eine klare Segmentierung für Gaming- und Workstation-Anwendungen. Für professionelle Nutzer könnte es zusätzlich eine Arc Pro Variante mit nochmals erweiterter Speicherbestückung geben – wichtig für CAD-, Medien- oder KI-Workloads, die früher oder später ohne Multi-GPU-Setups auskommen sollen.

Für Gamer hingegen bleibt ein gewisser Beigeschmack, schließlich kam Intels Arc B580 Grafikkarte als Konkurrenz für die GeForce RTX 4060 bereits vor rund einem Jahr auf den Markt. Ein so später Marktstart des High-End-Modells der Battlemage-Serie könnte die Relevanz schmälern, denn parallel bringt Intel bereits Xe3-basierte iGPUs in den kommenden Panther Lake CPUs unter. Die Frage ist also, ob Battlemage im Gaming-Segment noch rechtzeitig kommt.

Intel konnte erst kürzlich einen kleinen, aber symbolisch wichtigen Fortschritt erzielen: Etwa 1 Prozent Marktanteil im Bereich im Segment für Grafikkarten – der höchste Wert seit dem Start der Arc „Alchemist“ Serie im Jahr 2022. Historisch lag Intel bei rund 0,5 Prozent, weshalb sich dieser Schritt zwar bescheiden, aber dennoch bedeutsam anfühlt.

Quelle: Intel VTune Support