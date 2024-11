Bericht: Intel stellt Arc Battlemage am 3.12. vor

Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass Intel an der nächsten Generation seiner Arc-Grafikkarten auf Basis der neuen Xe2-HPG Chips arbeitet. Doch sie kommen wohl früher in den Handel als bislang erwartet. Denn jetzt wird berichtet, dass Intel die ersten beiden Modelle dieser Serie bereits am 3. Dezember 2024 offiziell vorstellen wird. Arc B580 und B570 sollen dann in der Woche darauf erhältlich sein.

Erst vor rund zehn Tagen wurde gemeldet, dass Intels neue Arc Battlemage Generation im Dezember 2024 vorgestellt wird, aber die Quelle ging von einer Verfügbarkeit dieser Grafikkarten erst 2025 aus. Doch jetzt heißt es seitens Videocardz.com, die sich Intels Partner unter den Grafikkartenherstellern berufen, dass Intel seine neuen Arc B580 und Arc B570 am nächsten Dienstag präsentieren wird.

Wie bei der bisherigen Alchemist-Serie mit den Arc A380 bis A770 Modellen wird Intel im höherpreisigen Segment wieder sogenannte “Limited Editions” bringen, die im Referenzdesign des Herstellers gehalten sind. Bei Nvidia heißen solche Versionen “Founder’s Edition”. Diese neuen Arc-Modelle sollen ab 12. Dezember im Handel verfügbar sein, die Varianten der Grafikkartenhersteller kommen demnach einen Tag später in den Handel.

Die Spezifikationen der Battlemage-Serie sind noch unbestätigt. Gerüchte sprechen der Arc B580 12 GByte GDDR6-Grafikspeicher und 20 Xe2-Kerne zu, während die Arc B570 wohl mit 18 Xe2-Kernen kommt. Diesen Sommer war bereits eine Intel Battlemage Grafikkarte mit 12 GByte aufgetaucht. Demnach setzt diese Grafikkarte auf eine 192 bit breite Speicherschnittstelle. Es kommt Speicher mit 19 Gbit/s zum Einsatz. In Kombination mit der Xe2-Architektur soll beschleunigtes Ray-Tracing, schnellerer Speicherzugriff und eine Performance-Steigerung von rund 50 Prozent erreicht werden. Die offiziellen Details werden wir dann nächste Woche erfahren.

Quelle: videocardz.com