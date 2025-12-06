Asus ROG Azoth 96 HE: Gaming-Keyboard mit ROG Hall-Sensor für 399 Euro

Asus bringt mit seiner ROG Azoth 96 HE eine neue Gaming-Tastatur der absoluten Oberklasse auf den Markt. Denn das Keyboard integriert nicht nur ein kleines, vollfarbiges OLED-Touchdisplay mit 1,47 Zoll Diagonale, sondern auch Hall-Effect-Switches bzw. magnetische ROG-HFX-V2-Schalter. Das Eingabegerät kommt im Format 96 % daher, bietet also auch ein Numpad.

Der Betätigungspunkt der Tasten lässt sich bei diesem Modell in 0,01-m-Schritten frei von 0,1 bis 3,5 mm anpassen. Zudem verfügt die Asus ROG Azoth 96 HE über drei unterschiedliche Verbindungsoptionen. So lässt sich das Gaming-Keyboard einerseits kabelgebunden via USB verbinden, andererseits aber auch kabellos via Bluetooth oder ROG SpeedNova 8K Wireless (2,4 GHz) verwenden. Asus verspricht eine hohe Polling-Rate von 8.000 Hz.

Rechtes oben am Rand sitzt dann das bereits erwähnte OLED-Display, das Tastatur- und Systeminformationen anzeigt. Daneben sitzt ein Drei-Wege-Drehknopf zum Wechseln der Settings. Für einen leisen und angenehmen Betrieb setzt Asus bei der ROG Azoth 96 HE auf ein Gasket-Mount-Design und eine sechslagige Dämpfung. Es ist sogar möglich, die Weichheit des Gasket Mounts durch Austauschen der darunter liegenden Dämpfungsschichten anzupassen.

Wer Interesse an der Gaming-Tastatur Asus ROG Azoth 96 HE hat, findet sie zunächst exklusiv beim Launch-Partner Cyberport und ab Januar 2026 dann auch bei anderen Händlern. Der Preis hat sich mit 399 Euro allerdings durchaus gewaschen.

Technische Eckdaten der Asus ROG Azoth 96 HE

Schaltertyp ROG HFX V2 Magnetische Schalter Verbindung RF 2,4 / USB 2.0 / Bluetooth Layout 96 % (97/98 Tasten) Tastaturbeleuchtung Individuell ansteuerbare RGB-LEDs pro Taste OLED-Display 1,47″ AMOLED mit Touch-Funktion Oberschale Legierung Anti-Ghosting N-Key-Rollover Abtastrate (Polling Rate) 8000 Hz Makrotasten Alle Tasten programmierbar Handballenauflage Silikon-Handballenauflage Kabeltyp Abnehmbares, ummanteltes USB Type‑C‑auf‑Type‑C‑Kabel Kabellänge 1,8 m Unterstützte Betriebssysteme Windows 11 / Windows 10 / macOS Software Gear Link Webinterface Onboard-Speicher 8 MB (64 Mbit) + 64 MB (512 Mbit) Profile 5 anpassbare Profile + 1 Standardprofil Abmessungen (Tastatur) 382 × 136 × 42 mm Gewicht (Tastatur) 1375 g (ohne Kabel) Farben Schwarz / Weiß Lieferumfang 1 x ROG Azoth 96 HE1 x Handballenauflage 1 x USB-Kabel Typ-C auf Typ-C 1 x USB-Adapter Typ-C auf Typ A 1 x USB-Dongle-Verlängerung 1 x ROG-„Keycap Puller” 1 x ROG-„Switch Puller” 3 x Tastenkappen mit ROG-Motiv 1 x Strg-Tastenkappe 1 x Garantieheft 1 x Schnellstartanleitung 1 x ROG-Aufkleber 1 x ROG-Dankeskarte

Quelle: Pressemitteilung