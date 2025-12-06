Asus ROG Azoth 96 HE: Gaming-Keyboard mit ROG Hall-Sensor für 399 Euro

Asus bringt mit seiner ROG Azoth 96 HE eine neue Gaming-Tastatur der absoluten Oberklasse auf den Markt. Denn das Keyboard integriert nicht nur ein kleines, vollfarbiges OLED-Touchdisplay mit 1,47 Zoll Diagonale, sondern auch Hall-Effect-Switches bzw. magnetische ROG-HFX-V2-Schalter. Das Eingabegerät kommt im Format 96 % daher, bietet also auch ein Numpad.
Der Betätigungspunkt der Tasten lässt sich bei diesem Modell in 0,01-m-Schritten frei von 0,1 bis 3,5 mm anpassen. Zudem verfügt die Asus ROG Azoth 96 HE über drei unterschiedliche Verbindungsoptionen. So lässt sich das Gaming-Keyboard einerseits kabelgebunden via USB verbinden, andererseits aber auch kabellos via Bluetooth oder ROG SpeedNova 8K Wireless (2,4 GHz) verwenden. Asus verspricht eine hohe Polling-Rate von 8.000 Hz.
Rechtes oben am Rand sitzt dann das bereits erwähnte OLED-Display, das Tastatur- und Systeminformationen anzeigt. Daneben sitzt ein Drei-Wege-Drehknopf zum Wechseln der Settings. Für einen leisen und angenehmen Betrieb setzt Asus bei der ROG Azoth 96 HE auf ein Gasket-Mount-Design und eine sechslagige Dämpfung. Es ist sogar möglich, die Weichheit des Gasket Mounts durch Austauschen der darunter liegenden Dämpfungsschichten anzupassen.
Wer Interesse an der Gaming-Tastatur Asus ROG Azoth 96 HE hat, findet sie zunächst exklusiv beim Launch-Partner Cyberport und ab Januar 2026 dann auch bei anderen Händlern. Der Preis hat sich mit 399 Euro allerdings durchaus gewaschen.
Technische Eckdaten der Asus ROG Azoth 96 HE
|Schaltertyp
|ROG HFX V2 Magnetische Schalter
|Verbindung
|RF 2,4 / USB 2.0 / Bluetooth
|Layout
|96 % (97/98 Tasten)
|Tastaturbeleuchtung
|Individuell ansteuerbare RGB-LEDs pro Taste
|OLED-Display
|1,47″ AMOLED mit Touch-Funktion
|Oberschale
|Legierung
|Anti-Ghosting
|N-Key-Rollover
|Abtastrate (Polling Rate)
|8000 Hz
|Makrotasten
|Alle Tasten programmierbar
|Handballenauflage
|Silikon-Handballenauflage
|Kabeltyp
|Abnehmbares, ummanteltes USB Type‑C‑auf‑Type‑C‑Kabel
|Kabellänge
|1,8 m
|Unterstützte Betriebssysteme
|Windows 11 / Windows 10 / macOS
|Software
|Gear Link Webinterface
|Onboard-Speicher
|8 MB (64 Mbit) + 64 MB (512 Mbit)
|Profile
|5 anpassbare Profile + 1 Standardprofil
|Abmessungen (Tastatur)
|382 × 136 × 42 mm
|Gewicht (Tastatur)
|1375 g (ohne Kabel)
|Farben
|Schwarz / Weiß
|Lieferumfang
|1 x ROG Azoth 96 HE1 x Handballenauflage
1 x USB-Kabel Typ-C auf Typ-C
1 x USB-Adapter Typ-C auf Typ A
1 x USB-Dongle-Verlängerung
1 x ROG-„Keycap Puller”
1 x ROG-„Switch Puller”
3 x Tastenkappen mit ROG-Motiv
1 x Strg-Tastenkappe
1 x Garantieheft
1 x Schnellstartanleitung
1 x ROG-Aufkleber
1 x ROG-Dankeskarte
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
6. Dezember 2025
6. Dezember 2025
5. Dezember 2025
5. Dezember 2025
5. Dezember 2025
5. Dezember 2025