Asus ROG Azoth 96 HE: Gaming-Keyboard mit ROG Hall-Sensor für 399 Euro

Auch ein OLEd-Touchscreen ist integriert

6. Dezember 2025, 14:12 von
Asus bringt mit seiner ROG Azoth 96 HE eine neue Gaming-Tastatur der absoluten Oberklasse auf den Markt. Denn das Keyboard integriert nicht nur ein kleines, vollfarbiges OLED-Touchdisplay mit 1,47 Zoll Diagonale, sondern auch Hall-Effect-Switches bzw. magnetische ROG-HFX-V2-Schalter. Das Eingabegerät kommt im Format 96 % daher, bietet also auch ein Numpad.

Der Betätigungspunkt der Tasten lässt sich bei diesem Modell in 0,01-m-Schritten frei von 0,1 bis 3,5 mm anpassen. Zudem verfügt die Asus ROG Azoth 96 HE über drei unterschiedliche Verbindungsoptionen. So lässt sich das Gaming-Keyboard einerseits kabelgebunden via USB verbinden, andererseits aber auch kabellos via Bluetooth oder ROG SpeedNova 8K Wireless (2,4 GHz) verwenden. Asus verspricht eine hohe Polling-Rate von 8.000 Hz.

Rechtes oben am Rand sitzt dann das bereits erwähnte OLED-Display, das Tastatur- und Systeminformationen anzeigt. Daneben sitzt ein Drei-Wege-Drehknopf zum Wechseln der Settings. Für einen leisen und angenehmen Betrieb setzt Asus bei der ROG Azoth 96 HE auf ein Gasket-Mount-Design  und eine sechslagige Dämpfung. Es ist sogar möglich, die Weichheit des Gasket Mounts durch Austauschen der darunter liegenden Dämpfungsschichten anzupassen.

Wer Interesse an der Gaming-Tastatur Asus ROG Azoth 96 HE hat, findet sie zunächst exklusiv beim Launch-Partner Cyberport und ab Januar 2026 dann auch bei anderen Händlern. Der Preis hat sich mit 399 Euro allerdings durchaus gewaschen.

Technische Eckdaten der Asus ROG Azoth 96 HE

Schaltertyp ROG HFX V2 Magnetische Schalter
Verbindung RF 2,4 / USB 2.0 / Bluetooth
Layout 96 % (97/98 Tasten)
Tastaturbeleuchtung Individuell ansteuerbare RGB-LEDs pro Taste
OLED-Display 1,47″ AMOLED mit Touch-Funktion
Oberschale Legierung
Anti-Ghosting N-Key-Rollover
Abtastrate (Polling Rate) 8000 Hz
Makrotasten Alle Tasten programmierbar
Handballenauflage Silikon-Handballenauflage
Kabeltyp Abnehmbares, ummanteltes USB Type‑C‑auf‑Type‑C‑Kabel
Kabellänge 1,8 m
Unterstützte Betriebssysteme Windows 11 / Windows 10 / macOS
Software Gear Link Webinterface
Onboard-Speicher 8 MB (64 Mbit) + 64 MB (512 Mbit)
Profile 5 anpassbare Profile + 1 Standardprofil
Abmessungen (Tastatur) 382 × 136 × 42 mm
Gewicht (Tastatur) 1375 g (ohne Kabel)
Farben Schwarz / Weiß
Lieferumfang 1 x ROG Azoth 96 HE1 x Handballenauflage

1 x USB-Kabel Typ-C auf Typ-C

1 x USB-Adapter Typ-C auf Typ A

1 x USB-Dongle-Verlängerung

1 x ROG-„Keycap Puller”

1 x ROG-„Switch Puller”

3 x Tastenkappen mit ROG-Motiv

1 x Strg-Tastenkappe

1 x Garantieheft

1 x Schnellstartanleitung

1 x ROG-Aufkleber

1 x ROG-Dankeskarte

Quelle: Pressemitteilung

André Westphal

Redakteur

