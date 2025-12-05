Netflix kauft Warner Bros. Discovery: Hollywood im Bann der Tech-Riesen

Der Streaming-Dienst Netflix übernimmt Warner Bros. Es bleibt aber dabei, dass Discovery Global in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgespalten wird und somit nicht Teil des Abkommens ist. Netflix verleibt sich damit die Film- und Fernsehstudios sowie den Streaming-Bereich ein. Damit verbunden sind natürlich auch alle Rechte an den Inhalten des traditionsreichen Hollywood-Studios. Rund 83 Mrd. US-Dollar lässt man sich den Mega-Deal kosten.

Offen ist, was das für den bisherigen Streaming-Dienst HBO Max bedeuten wird, der im Januar 2026 endlich auch in Deutschland startet. Langfristig dürften dessen Tage wohl gezählt sein. Nach Anschluss der Übernahme, was nach 12 bis 18 Monaten der Fall sein soll, dürfte Netflix HBO Max sicherlich irgendwann begraben. Denn Ziel ist es natürlich, die Kataloge von Netflix und Warner Bros. unter einem Dach zu bündeln. So gehören nun etwa Film- und Serienklassiker wie „Die Goonies“, „Friends“ oder „Casablanca“ genau so bald zu Netflix wie aktuellere Filme wie „Dune“, „Superman“ oder „Barbie“. Generell wandert das ganze DC Universe in die Hände von Netflix.

Netflix zahlt im Rahmen der Übereinkunft eine Mischung aus Geld und Aktien an die bisherigen Aktionäre von Warner Bros. Discovery aus – 27,75 US-Dollar pro Aktie. Kreative wie James Cameron („Terminator“, „Aliens“, „Avatar“) hatten schon im Vorfeld von so einer Übernahme gewarnt. Sie sehen Netflix eher als Gegner des Kinos an, was sowohl dem Kino-Ökosystem als auch der Filmbranche in Hollywood schaden könnte.

Das sieht der Streaming-Dienst freilich gänzlich anders und prophezeit eine schier glorreiche Ärger für Film- und TV-Schaffende und seine Kunden. Allerdings muss der Deal natürlich noch von den Kartellwächtern durchgewunken werden. Das könnte durchaus schwierig werden.

Quelle: Netflix