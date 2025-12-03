Intel Arc erreichen Meilenstein: 1 % Marktanteil im Segment für Grafikkarten

Intel konkurriert mit seinen Grafikkarten der Reihe Arc direkt mit den AMD Radeon und den Nvidia GeForce. Während Nvidia im High-End-Bereich aktuell im Grunde alleine auf weiter Flur unterwegs ist, bietet AMD Team Green immerhin in der Einstiegs- und Mittelklasse Paroli. Intel will zwar ebenfalls gerne mitmischen, erreicht bisher aber nur schleppend die Kunden. Doch immerhin: Erstmals konnte man nun auf Marktanteile von rund 1 % im Bereich für diskrete Grafikkarten kommen.

Was zunächst bescheiden klingt, ist nicht zu unterschätzen. Denn bislang lag Intel mit seinen Arc-Grafikkarten bei ca. 0,5 % Marktanteil. Es bleibt also eine gewisse Hoffnung, dass Intel seine Investitionen vielleicht weiter ausbaut. Denn Konkurrenz ist aus Sicht der Kunden wichtig. Im Übrigen hält AMD derzeit ca. 7 % an Marktanteilen und konnte sich im 3. Quartal 2025 um 0,8 % steigern. Nvidia dominiert wiederum mit 92 % Marktanteil, musste aber ein kleines Minus von 1,2 % hinnehmen.

Zu beachten ist, dass im heutigen Markt oft auch die Verfügbarkeit Auswirkungen auf die Marktanteile haben kann. Generell ist der Markt für diskrete GPUs dabei im letzten Quartal um 2,8 % gewachsen. Für das nächste Jahr sagt Jon Peddie Research wiederum schwierige Bedingungen voraus. Die Anstiege bei den DRAM-Preisen wirken sich etwa auch auf den GDDR-VRAM der Grafikkarten aus, sodass Preiserhöhungen für bestehende Modelle genauso möglich sind, wie Verschiebungen von etwa Nvidias geplanter Super-Reihe, die gerade mit mehr RAM auftrumpfen sollte.

Quelle: Jon Peddie Research