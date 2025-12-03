GeForce RTX 5070 bei Steam jetzt populärer als RTX 4070

Die jüngste Steam Hardware Survey zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung im GPU-Markt: Nvidias GeForce RTX 5070 hat erstmals die RTX 4070 in der Gesamtverbreitung überholt. Damit liefert die Umfrage einen der bislang deutlichsten Hinweise darauf, dass die neue 50er-Serie schneller Fahrt aufnimmt, als viele erwartet hatten.

Obwohl Steams Erhebung auf freiwilliger Teilnahme basiert und monatliche Werte schwanken können, spiegeln die langfristigen Trends häufig die tatsächliche Marktdynamik wider. Und genau dieser Trend deutet aktuell klar auf einen frühzeitigen Generationswechsel hin.

Der Aufwärtstrend der RTX 5070 lässt sich vor allem durch praktische Verbesserungen erklären, Die modernisierte Architektur der neuen GPU-Generation liefert spürbar bessere Raster-Performance und höhere Energieeffizienz. Optimierungen bei KI-gestützten Rekonstruktionsverfahren und moderner Beleuchtung sorgen für deutliche Vorteile gegenüber der RTX 4070. Zudem ist die RTX 5000 Serie für viele Nutzer mit Mittelklasse-Systemen ein unkompliziertes Upgrade – ohne größere Umbauten oder neue Netzteile.

Auch die Marktpositionierung spielt eine zentrale Rolle. Bereits zum Launch wurde die RTX 4070 für ihr Preis-Leistungsverhältnis kritisiert, was die Verbreitung gebremst hat. Die GeForce RTX 5070 hingegen startete, zusammen mit anderen Blackwell-Modellen, Anfang dieses Jahres mit einem attraktiveren Preisgefüge, einer breiten Auswahl an Custom-Modellen und einer stabilen Verfügbarkeit im Handel.

Einen zusätzlichen Schub brachten große Systemintegratoren: Viele Hersteller aktualisierten ihre vorkonfigurierten Gaming-PCs unmittelbar nach dem Launch auf RTX 5000 Grafikkarten. Dadurch gelangte die Karte innerhalb weniger Wochen in großer Stückzahl in die Steam-Statistik – ein Prozess, der üblicherweise deutlich länger dauert. Das schnelle Überschreiten der RTX-4070-Nutzung unterstreicht, wie günstig der Zeitpunkt für ein Upgrade ausfällt.

Die steigende Verbreitung der RTX 5070 könnte auch Entwicklerentscheidungen beeinflussen. Mit einer wachsenden Nutzerbasis moderner GPUs gewinnen Features wie verbesserte KI-Rekonstruktion, komplexere Beleuchtungsmodelle und höhere Geometrie-Dichte an Relevanz für künftige Titel. Steam-Trends dienen vielen Studios als Orientierung, besonders in wettbewerbsorientierten und Mainstream-Genres.

Die RTX 4070 bleibt zwar weit verbreitet, doch ihr Wachstum hat sichtbar an Tempo verloren. Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, könnte die RTX 5070 zur prägenden Mittelklasse-GPU dieser Generation werden – ähnlich wie es die RTX 3060 für das 30er-Lineup war.

Bei AMD sieht es dagegen ganz anders aus. Nvidia dominiert diese Steam-Umfragen schon lange, aktuell mit fast 74 Prozent gegenüber nur 18 Prozent für Radeon-Chips. Obwohl die Radeon RX 9070 Grafikkarten ebenfalls Anfang dieses Jahres enthüllt wurden, tauchen diese in der Liste von Steam bislang überhaupt nicht auf.

Quelle: Steam Hardware Survey