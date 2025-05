Intel Arc: DeepLink wird eingestellt

Intel hat eine der vielleicht interessantesten Funktionen seiner Arc-GPUs bereits wieder eingestampft. Deep Link ist eine Funktion, welche in Mini-PCs und Notebooks dafür sorgen sollte, dass CPUs und GPUs sich enger verzahnen und Workloads effizienter aufteilen können. Das sollte zum einen den Stromverbrauch senken und zum anderen die Leistung steigern. Doch in einem eher unscheinbaren Post bei GitHub hat ein Mitarbeiter Intels bestätigt, dass DeepLink bereits ausgemustert worden ist.

Eine Kernfunktion von Deep Link ist Dynamic Power Share. Je nach Situation und Anforderungen können so CPU oder GPU mehr Ressourcen zugewiesen werden. Benötigt die GPU also viel Leistung, kann Deep Link auf diesem Wege deren Power anziehen, aber gleichzeitig die CPU drosseln. Das kommt dann der Gesamtperformance zugute, ohne dass es zu Überhitzen kommt. Die Features Hyper Encode und Hyper Compute und schlagen in ähnliche Kerben. Sie erlauben es Intel-CPUs und Arc-GPUs schneller und effizienter Tasks wie Video-Encoding zu bearbeiten.

Intel hat sich, abseits des Mitarbeiter-Kommentars bei GitHub noch nicht weiter zum Ende von Deep Link geäußert. Doch die Technologie wird nicht mehr weiter entwickelt oder betreut. Es wird also keinerlei Updates oder neue Funktionen mehr geben. Bestandskunden mit kompatiblen Systemen und Programmen können Deep Link zwar bis auf Weiteres im aktuellen Zustand weiter nutzen, aber Fortschritte wird es eben nicht mehr geben.

Quelle: GitHub