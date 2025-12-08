Nvidia GeForce Now: Kooperation mit der Deutschen Telekom für 5G+

Nvidia GeForce Now ist der technisch derzeit wohl beste Cloud-Gaming-Dienst. Er ist einerseits kostenlos zugänglich, dann allerdings mit reduzierter Auflösung und begrenzen, maximalen Framerates, andererseits auch in kostenpflichtigen Abonnements mit bis zu 4K-Auflösung, 240 fps, HDR, Ray-Tracing und mehr. Jetzt kooperiert Nvidia direkt mit der Deutschen Telekom, um seinen Cloud-Gaming-Dienst zu stärken.

Denn der Mobilfunkanbieter arbeitet inzwischen nicht nur mit 5G+ alias 5G SA (Standalone), sondern auch einer Technik namens L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput). Diese kann potenzielle Netzüberlastungen präventiv erkennen und so die Datenströme passend kanalisieren, damit beim Cloud-Gaming Latenz und Jitter im Rahmen bleiben, selbst bei sehr stark genutzten Funkzellen. Allerdings hat das Ganze zum Launch noch einen Haken.

So funktioniert die 5G+-Gaming-Option mit L4S nur in Kombination mit den Smartphones Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Edge & S25 Ultra sowie Fold 7. In Kürze will man aber auch die Kompatibilität zu den beiden Modellen Xiaomi 15T und Xiaomi 15T Pro herstellen. Um Bestandskunden das Cloud-Gaming zu versüßen, gibt es auch noch eine Aktion.

So erhalten Bestandskunden der Deutschen Telekom über die App bzw. das Treueprogramm Magenta Moments drei Monate GeForce Now Performance gratis. Die Aktion startet am 9. Dezember 2026 und läuft bis 23. Dezember 2025. Wer allerdings GeForce Now bereits abonniert hat, guckt in die Röhre. Die Aktion richtet sich an Neukunden und ausgewählte Wiederkehrer.