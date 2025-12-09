Battlemage: Intel Arc B770 wohl mit 300W TDP & GDDR7

Gerade erst hat Intel eine neue Arc Battlemage Grafikkarte bestätigt, aber Spezifikationen bislang nicht genannt. Doch jetzt deuten aktuelle Leaks aus Software-Listings und brancheninternen Dokumenten darauf hin, dass die kommende Intel Arc B770 mit einer TDP von 300 Watt erscheinen wird. Damit positioniert sich das neue Battlemage-Topmodell deutlich oberhalb seiner Vorgänger und tritt erstmals selbstbewusst im Performance-Segment gegen Nvidia und AMD an.

Die B770 soll den voll ausgestatteten Battlemage G31 Grafikchip nutzen, der angeblich im modernen 4-Nanometer-Verfahren von TSMC gefertigt wird. Die kleinere Strukturbreite könnte zu höherer Effizienz und verbesserten Taktraten führen, was Intel helfen würde, eine spürbare Leistungssteigerung gegenüber der Arc-A7-Serie zu erzielen. Die Architektur selbst bringt laut Berichten überarbeitete Xe-Cores, verbesserte Raytracing-Einheiten und optimierte Scheduler-Mechanismen mit, die vor allem die CPU-Auslastung senken sollen.

Besonders hervorstechend ist die erwartete Speicherkonfiguration. Laut Leaks setzt Intel auf 16 GByte GDDR7 statt GDDR6 mit Geschwindigkeiten von rund 28 Gbit/s an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle. Damit könnte die Arc B770 zu den ersten Desktop-GPUs mit GDDR7 gehören. Der deutliche Bandbreitenanstieg verspricht Vorteile bei hohen Auflösungen sowie in Kreativ-Workloads, in denen die im Herbst 2022 eingeführte Arc A770 bislang durch ihr RAM-Interface limitiert war.

Zwar gibt es noch keine offiziellen Benchmark-Daten, doch interne Simulationen und Leaks legen nahe, dass sich die B770 leistungstechnisch möglicherweise in der Nähe einer Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super bewegen könnte, die Anfang 2024 vorgestellt wurde. Treiberverbesserungen und optimierte Recheneinheiten sollen dazu beitragen, dass Intel erstmals ernsthaft in dieser Klasse konkurrenzfähig wird.

Eine TDP von 300 Watt bedeutet allerdings auch, dass Boardpartner auf große Dual- oder Triple-Fan-Kühler setzen müssen. Sollte Intel ein Referenzdesign veröffentlichen, dürfte es deutlich kräftiger ausfallen als das der A770.

Zum Preis und dem Marktstart gibt es weiterhin keine konkreten Informationen. Da jedoch immer mehr Battlemage-Gerätekennungen in Intel-Software und in Transportmanifesten auftauchen, scheint ein offizieller Launch näherzurücken.

