AMD Ryzen 7 9850X3D: Erscheinungsdatum und Preis endlich offiziell bestätigt

AMD hat den Erscheinungstermin des kommenden Prozessors Ryzen 7 9850X3D bestätigt. Wir hatten schon über diesen Desktop-Chip berichtet. So haben die Gerüchte bzw. verfrühte Händler-Listungen recht behalten und der Prozessor kommt tatsächlich am 29. Januar 2026 auf den Markt. Auch den offiziellen Verkaufspreis kennen wir inzwischen. Er wird bei 499 US-Dollar liegen. Dies entspricht einem Anstieg von 20 US-Dollar gegenüber dem indirekten Vorgänger Ryzen 7 9800X3D.

Letzterer unterscheidet sich technisch kaum vom neuen Modell. So erhöht der kommende Ryzen 7 9850X3D lediglich den Boost-Takt um 400 MHz, nämlich von 5,2 auf nunmehr 5,6 GHz. Wer also bereits den Ryzen 7 9800X3D erworben hat, muss hier nicht über ein Upgrade nachdenken. Offen ist jedoch, ob letzterer nun überhaupt weiterhin im Handel erhältlich bleiben wird oder der kleine „Refresh“ in Form des Ryzen 7 9850X3D den älteren Chip von Ende 2024 vielleicht ablöst.

Dabei kam der AMD Ryzen 7 9800X3D Ende 2024 in Europa zu einem Preis von 529 Euro auf den Markt. Inzwischen kostet er im Handel aber nur noch rund 439 Euro. Vorstellbar ist, dass der neue Ryzen 7 9850X3D den Launch-Preis des 9800X3D übernimmt, weil der US-Dollar inzwischen gegenüber dem Euro schwächer geworden ist. Das bleibt derzeit aber noch abzuwarten.

Quelle: David McAffee (X)