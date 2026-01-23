Nintendo Switch 2: Rekordstart trotz schwierigem Gaming-Jahr

Der Startzeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können: In einem der schwächsten Jahre für die Videospielbranche der jüngeren Vergangenheit ist die Nintendo Switch 2 auf den Markt gekommen. Dennoch gelang Nintendo ein bemerkenswerter Erfolg. In den ersten sieben Monaten nach Markteinführung verkaufte sich die Konsole in den USA nahezu doppelt so häufig wie ihr Vorgänger im gleichen Zeitraum.

Laut Daten von Circana, einem der führenden Marktforschungsunternehmen für die Entertainment-Industrie, wurden bis dahin rund 4,4 Millionen Einheiten der Nintendo Switch 2 in den Vereinigten Staaten von Amerika abgesetzt. Circanas Branchenanalyst Mat Piscatella bezeichnet die Switch 2 damit als die schnellstverkaufte Spielekonsole aller Zeiten. Im Vergleichszeitraum übertrifft sie sogar die PlayStation 4 von Sony um rund 35 Prozent.

Zusätzlich zu den Verkaufszahlen der Switch 2 teilte Piscatella Einblicke in den Zustand des US-Videospielmarktes zum Ende des Jahres 2025. Die Zahlen zeigen ein ambivalentes Bild: Während die Hardware-Ausgaben im Dezember um 6 Prozent anstiegen, gingen die verkauften Stückzahlen um 8 Prozent zurück. Konsumenten gaben also im Durchschnitt mehr Geld aus, obwohl weniger Geräte verkauft wurden.

Die Nintendo Switch 2 nahm dabei eine Sonderstellung ein. Sie war im Dezember sowohl die meistverkaufte Konsole nach Stückzahlen als auch das umsatzstärkste Hardware-Produkt. Ein wesentlicher Faktor dürfte der vergleichsweise frische Marktstart sein, während konkurrierende Systeme wie PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereits seit 2020 erhältlich sind.

Weniger positiv entwickelte sich der Markt für Gaming-Zubehör. Die Ausgaben für Controller, Headsets und weiteres Zubehör beliefen sich im Dezember auf 625 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher zwar bereit sind, in neue Hardware zu investieren, bei Zusatzkäufen jedoch zurückhaltender agieren.

Der Erfolg der Nintendo Switch 2 ist aus Marktsicht bemerkenswert. Trotz eines angespannten wirtschaftlichen Umfelds und rückläufiger Gesamtverkäufe in Teilen des Gaming-Marktes gelingt Nintendo ein historischer Hardware-Launch. Ob dieser Schwung langfristig anhält, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut Nintendo die Konsole softwareseitig unterstützt und wie sich die Kauflaune der Konsumenten im Jahr 2026 entwickelt. Auch eine mögliche Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 aufgrund höherer Zölle und der Speicherkrise könnte sich negativ auswirken.

Quelle: Mat Piscatella @ Bluesky